Βόρεια Κορέα: Υπό κράτηση αξιωματούχοι του ναυπηγείου στο οποίο σημειώθηκε ατύχημα κατά την καθέλκυση πολεμικού πλοίου

Υπό κράτηση έχουν τεθεί αξιωματούχοι του ναυπηγείου στο οποίο σημειώθηκε «σοβαρό ατύχημα» κατά την καθέλκυση πολεμικού πλοίου, μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η αποτυχημένη καθέλκυση που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε ένα αντιτορπιλικό 5.000 τόνων έγινε την Τετάρτη παρουσία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος διεμήνυσε πως το ατύχημα έπληξε την αξιοπρέπεια της χώρας και ορκίστηκε πως θα τιμωρήσει τους υπαίτιους.

Το ατύχημα σημειώθηκε ενώπιον πλήθους στο βορειοανατολικό λιμάνι Τσονγκτζίν και αποτέλεσε δημόσια ταπείνωση για τον Κιμ, ο οποίος αποσκοπούσε σε μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, επισημαίνουν αναλυτές.

Μεταξύ των αξιωματούχων που έχουν τεθεί υπό κράτηση από τις βορειοκορεατικές αρχές είναι ο αρχιμηχανικός του ναυπηγείου, μεταδίδει το KCNA.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το πολεμικό πλοίο – καλυμμένο με μπλε μουσαμάδες – να έχει γείρει στο πλάι, με την πρύμνη στραμμένη προς το λιμάνι και την πλώρη να παραμένει στη ράμπα, σύμφωνα το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν διέταξε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το πολεμικό πλοίο, πριν από τη συνεδρίαση του κυβερνώντος κόμματος τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.