Ένας γιατρός από τη Φλόριντα, ο οποίος δουλεύει στα επείγοντα νοσοκομείου, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια από τις «πιο τρελές ακτινογραφίες» που είχε δει ποτέ.

Σύμφωνα με τον Δρ Sam Ghali, το σώμα ενός ασθενούς είχε γεμίσει με αυγά παράσιτου, μικρές κύστες στο μέγεθος ρυζιού, τα οποία «κολυμπούσαν» ελεύθερα μέσα στο σώμα του.

Ο ασθενής, που δεν κατονομάστηκε, γέμισε με το παράσιτο «ταινία» αφού έφαγε ωμό ή όχι καλά μαγειρεμένο χοιρινό, το οποίο που περιείχε προνύμφες (σκουλήκια) ταινίας.

Οι προνύμφες μπήκαν στους ιστούς του σώματος του και σχημάτισαν εκεί κύστες, που αν έσπαγαν, θα μπορούσαν να προκαλέσουν λοιμώξεις στον ασθενή.

Σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral, ο σοκαρισμένος Dr Ghali λέει: «Είναι παντού (οι κύστεις) και είναι αμέτρητες, δεν μπορείς καν να αρχίσεις να τις μετράς όλες», σύμφωνα με την DailyMail

Ακόμα πιο απίστευτο είναι το γεγονός ότι ο ασθενής δεν γνώριζε ότι έπασχε από κυστικέρκωση (μόλυνση των ιστών από την προνύμφη σκώληκα ταινία των χοίρων) - ο άνδρας είχε πάει στο νοσοκομείο για ακτινογραφία μετά από μια άσχετη πτώση.

Ο Δρ Ghali σημείωσε: «Η πρόγνωση για κυστικέρκωση είναι γενικά καλή, αλλά δυστυχώς ορισμένες περιπτώσεις είναι θανατηφόρες.

Υπολογίζεται ότι περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μολύνονται κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα περίπου 50.000 θανάτους.

Έτσι, το ηθικό δόγμα της ιστορίας εδώ είναι να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να είστε καθαροί, να πλένετε πάντα τα χέρια σας και να μην τρώτε ποτέ, μα ποτέ ωμό ή κακοψημένο χοιρινό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.