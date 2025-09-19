Να απολύσει πάση θυσία τη Λίζα Κουκ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed επιδιώκει ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας από το Ανώτατο Δικαστήριο να του επιτρέψει να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, αφότου το εφετείο των ΗΠΑ απέρριψε το αίτημά του.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε την Πέμπτη από το Ανώτατο Δικαστήριο να αναιρέσει τις αποφάσεις δύο κατώτερων δικαστηρίων που επέτρεψαν στην Κουκ να παραμείνει στη θέση της όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η ευρύτερη νομική διαμάχη. Έτσι η Κουκ συμμετείχε κανονικά στη συνεδρίαση αυτή τη βδομάδα που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας.

Η παρέμβαση του Τραμπ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) αποτελεί μια νέα προσπάθεια να αναλάβει τον έλεγχο όλων των πτυχών της εκτελεστικής εξουσίας, ακόμη και εκείνων που προορίζονται να απομονωθούν από την πολιτική πίεση ή τον έλεγχο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επανειλημμένα ευνοήσει τις προσπάθειες του Τραμπ να απολύσει τους επικεφαλής ανεξάρτητων οργανισμών και διοικητικών συμβουλίων, αν και οι δικαστές έχουν δηλώσει ότι θεωρούν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα ως ένα μοναδικό «οιονεί ιδιωτικό» ίδρυμα.

Η προσπάθεια του Τραμπ να απολύσει την Κουκ σηματοδοτεί την πιο σημαντική προσπάθειά του να αναδιαμορφώσει το διοικητικό συμβούλιο της Fed που τον έχει εξοργίσει με τις αποφάσεις του για τα επιτόκια. Ο πρόεδρος έχει καυχηθεί για το πώς τα επιτόκια θα μειωθούν μόλις οι διορισμένοι από αυτόν αντιπροσωπεύσουν την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η μείωση των επιτοκίων που ανακοίνωσε η Fed την Τετάρτη ήταν πολύ μικρότερη από αυτήν που ζήτησε ο Τραμπ, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να προκαλέσουν άνοδο των τιμών τους επόμενους μήνες, ένα αποτέλεσμα που μπορεί να εμποδίσει την Fed να αναβάλει μελλοντικές μειώσεις.

Ο Τραμπ επιχείρησε να απολύσει την Κουκ τον περασμένο μήνα βάσει μιας νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει στον πρόεδρο να απομακρύνει μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας όταν υπάρχει «λόγος». Υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί για απάτη σε στεγαστικά δάνεια - που διατυπώθηκαν εναντίον της Κουκ δικαιολογούσαν την απόλυσή της μόλις τρία χρόνια μετά την έναρξη της 14ετούς θητείας της.

Η Κουκ, διορισμένη από τον Μπάιντεν υπέβαλλε μήνυσε άμεσα, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ εναντίον της ήταν πρόσχημα για να αναλάβει τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου και παραβίασε τα δικαιώματά της για δίκαιη δίκη. Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Τζία Κομπ συμφώνησε, κρίνοντας ότι η Κουκ μπορούσε να απομακρυνθεί μόνο για παράπτωμα που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της στο διοικητικό συμβούλιο, όχι για ισχυρισμούς που προηγήθηκαν της θητείας της. Η Κομπ διαπίστωσε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν της προσέφερε ουσιαστική ευκαιρία να αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς.

