Ερντογάν: Εμείς δεν είμαστε μόνο κάτοικοι, αλλά και οι ιδιοκτήτες αυτής της γεωγραφίας

«Εμείς δεν είμαστε μόνο κάτοικοι, αλλά και οι ιδιοκτήτες αυτής της γεωγραφίας» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Τουρκία είναι και χώρα της Ευρώπης και της Ασίας και της Αφρικής» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Εδώ είναι η γεωγραφία που επηρεάστηκε αρνητικά και ταλαιπωρήθηκε από τον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων.Και τα περισσότερα προβλήματα που επηρεάζουν πολλά διεθνή προβλήματα, πόλεμοι, κρίσεις και εντάσεις πάλι συμβαίνουν στο κοντινό μας περιβάλλον. Εμείς δεν είμαστε μόνο κάτοικοι αυτής της γεωγραφίας είμαστε και οι ιδιοκτήτες της. Είμαστε εδώ πάνω από 1000 χρόνια και παραμένουμε εδώ. Και με τη βοήθεια του Θεού θα παραμείνουμε εδώ για πολλούς αιώνες.

Η Τουρκία είναι μια χώρα που βρίσκεται στο κέντρο τριών ηπείρων. Εμείς εκτός από μια χώρα της Ευρώπης είμαστε και Ασιατική χώρα αλλά και Αφρικανική χώρα» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στοχεύουμε ειρήνη και σταθερότητα και θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα» είπε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η Ευρώπη να απελευθερωθεί από τις βαλίτσες και τα βάρη της και να μας δώσει την καρέκλα του μέλους της ΕΕ»

«Με τη φιλία με τον Τραμπ θα ανθίσουν οι σχέσεις Τουρκίας - Αμερικής»

Ερντογάν: «Στοχεύουμε στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος και εργαζόμαστε για τη διατήρηση της θετικής ατμόσφαιρας με τη γειτονική μας Ελλάδα.

Για εμάς δεν έχουν καμία αξία οι ισχυρισμοί πως η Τουρκία απομακρύνεται από τον στόχο της ένταξης της στην Ε.Ε.Ο στρατηγικός στόχος της χώρας μας παραμένει η ένταξης μας στην Ε.Ε.

Αν η Ευρώπη στο παγκόσμιο σύστημα θέλει να εκπροσωπείται όπως της αξίζει, τότε πρέπει να συμπεριφερθεί ανάλογα, να απελευθερωθεί από τις βαλίτσες της (βάρη) και Τουρκία το συντομότερο, να αποκτήσει την καρέκλα της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ και με τη συμβολή της στενής μας φιλίας πιστεύω πως θα ανθίσουν οι σχέσεις μας με την Αμερική».

Σκανδαλώδη χαρακτηρίζει η Hurriyet τα λόγια του Έλληνα αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

«Ο Έλληνας αρχηγός δήλωσε πως η Τουρκία είναι απειλή και η Ελλάδα μπορεί να επέμβει σε 5 λεπτά» αναφέρει η εφημερίδα.

Τουρκικά μέσα κατηγορούν τον αρχηγό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων Δημήτρη Χούπη

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ SOZCU TV: «Και πάλι έχει αυξηθεί η ένταση μεταξύ της Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτή τη φορά ήρθε μια άμεση απειλή του αρχηγού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων προς την Τουρκία. Ο Χούπης μίλησε σε ένα διεθνές συνέδριο και δήλωσε πως 'είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε εντός 5 λεπτών'. Χαρακτήρισε ως 'αναθεωρητικές' τις πολιτικές της Τουρκίας στην περιοχή και πως οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απέναντι στην Τουρκία είναι σε επιφυλακή.

» Ο αρχηγός των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων Δημήτρης Χούπης έκανε δηλώσεις που έβαλαν στο στόχαστρο την Τουρκία. Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων ο οποίος μίλησε στο 10ο φόρουμ των Δελφών δήλωσε πως 'μπορούμε να επέμβουμε στην Τουρκία εντός πέντε λεπτών'».

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ CNN TURK: «O αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας Δημήτρης Χούπης στην ομιλία του στο 10 Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στοχοποίησε την Τουρκία και ενώ μιλούσε για τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού στρατού όμως ξαφνικά άρχισε να αναφέρεται στην Τουρκία. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως η Τουρκία παραμένει απειλή για την Ελλάδα και πως η χώρα του είναι έτοιμη για κάθε σενάριο».

THΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ A HABER: «Στρέφουμε τις κάμερες μας στην Ελλάδα καθώς ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας στοχοποίησε την Τουρκία και δήλωσε ότι 'μπορούμε να επέμβουμε παντού εντός πέντε λεπτών'».

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν υποστηρίζει πως η Ελλάδα έχει υπό κατοχή της νησιά που τα κατέχει παράνομα

Μπαχτσελί: «Η Ελλάδα αψηφά τη Συνθήκη της Λωζάννης και κατέχει νησιά και αμφισβητεί κυριαρχικά μας δικαιώματα σε αυτά».

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να ξεπεράσει τα όρια, η Τουρκία δεν θα δεχθεί εχθρικά σενάρια»

«Η ανεξαρτησία, η κυριαρχία, η πολιτική και εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας και των γειτονικών χωρών είναι ευαίσθητα, κρίσιμα ζητήματα που δεν υπόκεινται σε καμία συζήτηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα δεν πρέπει να ξεπεράσει τα όρια. Η αμφισβήτηση εκ μέρους της διοίκησης της Αθήνας όσον αφορά κυριαρχικά μας δικαιώματα στα νησιά που καταλαμβάνει, αψηφώντας εσκεμμένα τη Συνθήκη της Λωζάννης, οι δραστηριότητες παραστρατιωτικών οργανώσεων στη Νότια Κύπρο, που πυροδοτούνται από εχθρότητα κατά των Τούρκων και της Τουρκίας, είναι εξελίξεις αντιπαλότητας τις οποίες παρακολουθούμε με προσοχή και επαγρύπνηση. Το τουρκικό έθνος δεν είναι σε θέση ανήμπορου και αδύναμου ο οποίος μπορεί να παραδοθεί, να υποκύψει και να αποδεχτεί περιφερειακά και διεθνή εχθρικά σενάρια. Η Δημοκρατία της Τουρκίας θα τύχει υπεράσπισης με όλες τις αξίες και την κληρονομιά της. Η Λαϊκή Συμμαχία [σ.σ. κυβερνητικός συνασπισμός] έχει αυτή την αποφασιστικότητα, αυτό τον σκοπό και στόχο» είπε ο Μπαχτσελί.

Hurriyet: «Δεύτερη αναβολή της Ελλάδας στο Αιγαίο για το καλώδιο- Δίστασαν λόγω Τουρκίας και Τραμπ

Η εφημερίδα γράφει: «Η Ελλάδα αναγκάστηκε να αναβάλει για δεύτερη φορά μέσα σε ενάμιση μήνα το έργο για την τοποθέτηση υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας στο Νότιο Αιγαίο χωρίς την άδεια της Τουρκίας, υπολογίζοντας την πιθανή αντίδραση της Άγκυρας.

Ωστόσο, αυτή η ατμόσφαιρα «κρίσης στην πόρτα» στην Αθήνα άλλαξε ξαφνικά από την προηγούμενη μέρα. Τα λόγια του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίση 'το έργο θα υλοποιηθεί σε χρονοδιάγραμμα που βολεύει', χωρίς να δοθεί ημερομηνία, ήρθαν στο προσκήνιο και η Navtex ξεχάστηκε. Σε ορισμένα σημεία των ελληνικών ΜΜΕ, επικρίσεις όπως

'ένα βήμα πίσω' ή 'η συγκυρία ήταν λάθος' τράβηξαν την προσοχή».

Φιντάν: Δεν έχει οριστικοποιηθεί αν η συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ ή στην Τουρκία

«Ο Ερντογάν θα επισκεφθεί τη Συρία όταν θα βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες»

«Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, οι εργασίες μας επί του θέματος συνεχίζονται. Το αν η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία ή στις ΗΠΑ, το πότε θα πραγματοποιηθεί, αυτά είναι θέματα που επί του παρόντος επεξεργάζονται τα υπουργεία μας. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας για το θέμα για τις κατάλληλες συνθήκες και ημερομηνίες. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο πρόεδρός μας θα επισκεφθεί τη Συρία» είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

