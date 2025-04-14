Εμπρησμός στην οικία του κυβερνήτη της Πενσυλβάνια - Συνελήφθη ένας 38χρονος

Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη για εμπρηστική επίθεση στην οικία του κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο.

Ο φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, τρομοκρατία, εμπρησμό και βαριά επίθεση.

Η σύλληψη του Κόντι Μπάλμερ έγινε λίγες ώρες μετά το περιστατικό. Τον Σαπίρο ξύπνησαν οι αστυνομικοί μέσα στη νύχτα καθώς είχε ξεσπάσει φωτιά στην οικία που βρίσκονταν με την οικογένειά του, σύμφωνα με το BBC.

Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, ο Σαπίρο τόνισε πως δεν είχε καταλάβει τι είχε γίνει. Ο ίδιος και η οικογένειά του κατάφεραν να απομακρυνθούν σώοι, αλλά το σπίτι τους στο Χάρισμπουργκ, υπέστη σοβαρές ζημιές.

Ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Τζορτζ Μπίβενς δήλωσε ότι ο ύποπτος είχε στην κατοχή του έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό και συνελήφθη στην περιοχή.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο ύποπτος ίσως πήδηξε τον φράχτη και έβαλε φωτιά, ωστόσο τα κίνητρά του δεν είναι γνωστά.

Ο κυβερνήτης και η οικογένειά του ήταν σε διαφορετικό σημείο του σπιτιού όταν ξέσπασε η πυρκαγιά γι΄αυτό και δεν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.

Οι αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του δράστη.

Ο Σαπίρο ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρος της Κάμαλα Χάρις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας για την προεδρία πέρυσι. Ωστόσο, επέλεξε τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ.

Η κατοικία του κυβερνήτη της Πενσυλβάνια στο Χάρισμπουργκ, είναι ένα σπίτι γεωργιανού στυλ 29.000 τετραγωνικών μέτρων και χτίστηκε το 1968, φιλοξενώντας οκτώ κυβερνήτες.

Ο Σαπίρο είναι κυβερνήτης της Πενσυλβάνια από το 2023, ενώ προηγουμένως είχε τη θέση του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας, ενώ το όνομά του ακούγεται και για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

