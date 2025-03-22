Ο κρίσιμος σύμμαχος του Τραμπ για τις συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών

Μέχρι πρόσφατα, η Suzanne Pasquino δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι στο οποίο θα συμφωνούσαν εκείνη και ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά η Δημοκρατική Pasquino, η οποία ψήφισε κατά του Τραμπ τον Νοέμβριο, παραδέχεται ότι της ήταν δύσκολο να διαφωνήσει με τις εικόνες που είδε το Σαββατοκύριακο με μετανάστες από τη Βενεζουέλα και υποτιθέμενα μέλη συμμοριών να απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να οδηγούνται σε μια διαβόητη φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ, με ξυρισμένα κεφάλια και λυγισμένα γόνατα.

«Με τη μετανάστευση, τείνω να νιώθω ενσυναίσθηση», είπε η Πασκίνο, μία 63χρονη από το Μπλούμφιλντ του Νιου Τζέρσεϊ, που εργάζεται ως ταμίας σε παντοπωλείο και άκουσε τα επιχειρήματα κατά της απέλασης στην τηλεόραση το Σαββατοκύριακο. «Κάποια στιγμή πρέπει να πείτε: «Έχουμε αυτό το θέμα. Ο Τραμπ το χειρίζεται.» Και με το Δημοκρατικό Κόμμα μου, ναι, είμαστε συμπονετικοί, αλλά πήγαμε πολύ προς την άλλη κατεύθυνση».

Η κυβέρνηση Τραμπ εμπλέκεται σε νομικές και πολιτικές διαμάχες σχετικά με τις απελάσεις στο Ελ Σαλβαδόρ. Σχολιαστές υποστηρίζουν ότι κάνει κατάχρηση του νόμου περί αλλοδαπών εχθρών και στερεί από τους απελαθέντες το δικαίωμά τους στη δίκαιη διαδικασία.

Ο Τραμπ είπε ότι στις πτήσεις για το Ελ Σαλβαδόρ περιλαμβάνονταν βίαια μέλη της συμμορίας της Βενεζουέλας Tren de Aragua και του Σαλβαδόρ MS-13.

Αλλά ο πρόεδρος έχει έναν βασικό σύμμαχο στο θέμα: την κοινή γνώμη. Οι περισσότεροι Αμερικανοί λένε ότι είναι υπέρ της απέλασης μεταναστών χωρίς έγγραφα που έχουν διαπράξει εγκλήματα, βίαια ή μη. Ακόμη και ορισμένοι που δεν ψήφισαν τον Τραμπ ή δεν υιοθέτησαν την ατζέντα του δυσκολεύτηκαν να αντιταχθούν στην ιδέα της συγκέντρωσης και απέλασης μεταναστών, τους οποίους ο Τραμπ περιέγραψε ως εγκληματίες που συνδέονται με βίαιες συμμορίες.

Και κάποιοι στηρίζουν την άποψή τους και μόνο στο έγκλημα της παράνομης εισόδου στις ΗΠΑ.

Μια δημοσκόπηση της Washington Post-Ipsos τον Φεβρουάριο έδειξε ότι το 89% υποστηρίζει την απέλαση μεταναστών χωρίς έγγραφα που κατηγορούνται για βίαια εγκλήματα, ενώ το 62% είπε το ίδιο για όσους κατηγορούνται και για μη βίαια εγκλήματα, όπως η κλοπή καταστημάτων.

Σύμφωνα με έναν μέσο όρο δημοσκοπήσεων της Washington Post από τον περασμένο μήνα, το 51% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ για τη μετανάστευση.

Ο 68χρονος Scott Heilbrunn ψήφισε υπέρ του Τραμπ τον Νοέμβριο, παρότι υποστήριξε τον Τζο Μπάιντεν τέσσερα χρόνια νωρίτερα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η προεδρία του τελευταίου ήταν μια «απογοήτευση». Ο Χάιλμπρουν δεν πιστεύει ότι είναι πολύ ρεαλιστικό για τον Τραμπ να απελάσει και τα 11 εκατομμύρια μετανάστες. Αλλά ο χειρισμός του στη μετανάστευση μέχρι στιγμής είναι «εξαιρετικός», είπε ο Heilbrunn.

«Εκτός από την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη, δεν νομίζω ότι κάποιος χύνει δάκρυα για αυτούς τους ανθρώπους που στέλνονται στο Ελ Σαλβαδόρ», είπε.

Η ομάδα του Τραμπ συμφωνεί, θεωρώντας ελάχιστα τα πολιτικά μειονεκτήματα στην έμφαση για απελάσεις, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τη στρατηγική. Εν μέσω της αύξησης των τιμών και της οικονομικής αναταραχής της δασμολογικής στρατηγικής του Τραμπ, οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου είναι ενθουσιασμένοι που στο επίκεντρο της συζήτησης αυτή τη στιγμή επιστρέφει σε μεγάλο βαθμό η μετανάστευση, το θέμα που ο Τραμπ αγκάλιασε πάνω από κάθε άλλο στην προεκλογική περίοδο, είπε ο αξιωματούχος.

Ο Ντέιβιντ Λάρσον, ο οποίος μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ του Φορτ Μάγιερς της Φλόριντα και εκτός της Μινεάπολης, δεν ψήφισε υπέρ του Τραμπ, αλλά υποστηρίζει πλήρως την απομάκρυνση των μεταναστών χωρίς έγγραφα που έχουν διαπράξει εγκλήματα «με οποιοδήποτε μέσο».

«Προχωρεί ολοταχώς», είπε ο Λάρσον. «Υπάρχουν πολλές φορές που στην Ουάσιγκτον τα πράγματα απλώς βαλτώνουν και οι άνθρωποι συνεχίζουν να μιλάνε, να μιλάνε, να μιλάνε και τίποτα δεν συμβαίνει». Ο Λάρσον είπε ότι δεν κατάφερε να πείσει τον εαυτό του να ψηφίσει τον Τραμπ στις τρεις προηγούμενες εκλογές, ψηφίζοντας Libertarian κάθε φορά.

«Απλώς δεν μου άρεσε ποτέ ο τύπος», είπε ο Λάρσον. Αλλά πιστεύει ότι «και οι δύο πλευρές έχουν γίνει πολύ ακραίες» όσον αφορά τη μετανάστευση. Υποστηρίζει το νομικό καθεστώς για τα παιδιά που γεννιούνται στις Η.Π.Α. από γονείς χωρίς έγγραφα και θέλει επίσης να δει νομοθεσία που να καθιερώνει μια πορεία προς την ιθαγένεια για ορισμένα από αυτά τα άτομα.

Ο Τραμπ έγινε ο πρώτος πρόεδρος που επικαλέστηκε τον νόμο περί αλλοδαπών εχθρών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμοποιώντας τον νόμο για να συλλάβει και να απελάσει άτομα χωρίς δικαστική ακρόαση, τα οποία σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο είναι μέλη συμμοριών. Οι πτήσεις με τους απελαθέντες προσγειώθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ αφού ένας περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ διέταξε τα αεροπλάνα να επιστρέψουν. Ως αποτέλεσμα, η νομιμότητα της διαδικασίας είναι υπό εξέταση.

Ο πρόεδρος και οι σύμμαχοί του επιτέθηκαν στους ανθρώπους που εξετάζουν ενδελεχώς τις ενέργειές τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαστή James E. Boasberg. Ο Τραμπ είπε ότι ο Μπόασμπεργκ είναι ένας «αριστερός παράφρων» που θα πρέπει να παραπεμφθεί, με αποτέλεσμα ο ανώτατος δικαστής John G. Roberts Jr. να επικρίνει τη ρητορική του προέδρου εναντίον των δικαστών. Ο Τραμπ και οι αξιωματούχοι του επέμειναν ότι συμμορφώνονται με το νόμο.

Η διοίκηση είπε σε δικαστικές καταθέσεις ότι μερικοί από τους ανθρώπους που απελάθηκαν το Σαββατοκύριακο δεν έχουν ποινικό μητρώο στις Η.Π.Α. Αρκετά μέλη της οικογένειάς τους εμφανίστηκαν και είπαν ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα εντάχθηκαν λανθασμένα στη λίστα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt δεν έδωσε λεπτομέρειες για συγκεκριμένες κατηγορίες ούτε έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των απελαθέντων. Αντίθετα, είπε ότι «μπορεί να διαβεβαιώσει τον αμερικανικό λαό» ότι οι κυβερνητικοί πράκτορες έχουν τους σωστούς ανθρώπους και είναι σίγουρη για «την απειλή που αποτελούν για την πατρίδα μας».

Ωστόσο, ορισμένοι ψηφοφόροι είπαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να είναι πιο διαφανής σχετικά με τη διαδικασία της.

Ο Jiang Tian, ​​καθηγητής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο που ψήφισε την Κάμαλα Χάρις, είπε ότι πιστεύει ότι οι μετανάστες στις ΗΠΑ που διαπράττουν παράνομα εγκλήματα πρέπει να απελαθούν. Ο 45χρονος Τιάν πέρασε από μια μακρά και απαιτητική διαδικασία για να γίνει πολίτης το 2015, αφού είχε έρθει στις ΗΠΑ από την Κίνα χρόνια νωρίτερα.

Αλλά πιστεύει ότι ο Τραμπ κινείται απερίσκεπτα με την πρωτοβουλία του μαζικής απέλασης. «Μου αρέσει που έσφιξε τα σύνορα», είπε ο Τιάν. «Αλλά για τη διαδικασία απέλασης, φαίνεται ότι προσπαθούν να κάνουν πάρα πολλά σε πολύ λίγο χρόνο. Είναι ένα χάος. Έχουν αρκετά στοιχεία; Υπάρχει νομική διαδικασία; Πρέπει να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους».

Πέρυσι, οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι βύθισε ένα δικομματικό νομοσχέδιο για τη μετανάστευση που θα αντιπροσώπευε την πρώτη σημαντική πρόοδο στο θέμα εδώ και χρόνια. Ο Τραμπ επέκρινε επανειλημμένα και χαρακτήρισε λάθος το νομοσχέδιο και τόνισε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διορθωθεί το μεταναστευτικό ζήτημα ήταν να τον εκλέξουμε πρόεδρο.



