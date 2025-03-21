Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν δίνει δεκάρα για την Ουκρανία», νοιάζεται «μόνο για τον εαυτό του»: ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα αποκάλυψε σήμερα την άποψή του για τον Αμερικανό πρόεδρο, πριν από τον νέο γύρο συνομιλιών που θα ξεκινήσει την Δευτέρα στη Σαουδική Αραβία.

«Μην έχετε καμία ψευδαίσθηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα νοιαστεί για οποιονδήποτε άλλον πέραν από τον εαυτό του και τις ΗΠΑ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κουλέμπα, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο και σήμερα διδάσκει στο πανεπιστήμιο Sciences Po, στο Νανσί.

«Δεν τον ενδιαφέρει η Ουκρανία, ούτε καμία ευρωπαϊκή χώρα, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ας μην περιμένουμε ότι θα είναι διατεθειμένος να βοηθήσει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατον να διαπραγματευτείς μαζί του», εκτίμησε.

Ο πρώην υπουργός είπε ότι στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν στη Σαουδική Αραβία είναι πιθανό να συμφωνηθεί μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, περιορισμένη όμως μόνο στις ενεργειακές υποδομές, επειδή αυτό θα εξυπηρετούσε περισσότερο τη Ρωσία παρά την Ουκρανία και, κατά συνέπεια, η Μόσχα θα έδινε την έγκρισή της.

«Όμως, όλος ο κόσμος θα πρέπει να θυμάται ότι, ενώ οι αντιπροσωπείες διαπραγματεύονται, εκατοντάδες ρωσικοί δρόνοι και πύραυλοι θα συνεχίσουν να πέφτουν στις ουκρανικές πόλεις και να σκοτώνουν ανθρώπους», υπογράμμισε.

Ο Τραμπ θέλει να εξασφαλίσει μια συνολική κατάπαυση του πυρός, διάρκειας 30 ημερών, ως προοίμιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου. Υπό πίεση, το Κίεβο είπε ότι τάσσεται υπέρ της πρότασης αυτής, ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει παρά μόνο σε διακοπή των επιθέσεων εναντίον των ενεργειακών υποδομών.

Η Ρωσία έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας τα τρία τελευταία χρόνια. Σε αντίποινα, οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν πολλούς ρωσικούς πετρελαϊκούς σταθμούς, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.