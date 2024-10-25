NASA: Ζητά έρευνα για τις «συνομιλίες» Πούτιν και Μασκ

Ο διοικητής της NASA Bill Nelson δήλωσε την Παρασκευή ότι θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα για τις αναφορές που θέλουν τον Elon Musk να έχει επαφές με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Εάν αληθεύει ότι υπήρξαν πολλές συνομιλίες με τον Έλον Μασκ και τον πρόεδρο της Ρωσίας, τότε αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό για τη NASA και το Υπουργείο Άμυνας», είπε στη Semafor.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Μασκ και ο Πούτιν συνομιλούν από τα τέλη του 2022, με τον Πούτιν να ζητά από τον Μασκ να μην ενεργοποιήσει το δορυφορικό δίκτυό του Starlink μέσω της Ταϊβάν χαριστικά για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Το SpaceX του Μασκ συνεργάζεται με τη NASA εδώ και χρόνια, με την συνεργασία να αφορά τις μεταφορές φορτίου και πληρωμάτων στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο Μασκ φέρεται να έχει κάποιου είδους ειδικές άδειες και προνόμια και θα μπορούσε να έχει πληροφορίες για απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ δεν είχαν παρά μόνο μία τηλεφωνική συνομιλία, η οποία έγινε πριν από το 2022 και είχε ως θέμα «τεχνολογίες», υποστήριξε σήμερα το Κρεμλίνο, απαντώντας σε πληροφορίες της Wall Street Journal σύμφωνα με τις οποίες οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε τακτική επαφή.

«Όχι, όλα αυτά δεν είναι αλήθεια, πρόκειται για μια ψευδή πληροφορία που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. Στη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και επικεφαλής των εταιρειών Tesla και SpaceX, είχαν μιλήσει για «τεχνολογίες για το μέλλον», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, διαβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τη «μοναδική επαφή» μεταξύ των δύο ανδρών.

Η Wall Street Journal είχε γράψει ότι ο Μασκ βρίσκεται σε τακτική επαφή με τον Πούτιν από τα τέλη του 2022.

