Η Βόρεια Κορέα αποδεικνύεται η πιο αυταρχική χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, Παρασκευή.

Σύμφωνα με αυτή, η καταστολή των αντιφρονούντων ή των παραβατών των νόμων και των απαγορεύσεων που επιβάλει το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει ενταθεί σε πολλούς τομείς.

Το κράτος επιβάλει στους πολίτες αυξημένη επιτήρηση, εκτεταμένη χρήση καταναγκαστικής εργασίας και πιο συχνές εκτελέσεις.

Η εκτεταμένη αξιολόγηση του ΟΗΕ έρχεται μια δεκαετία αφότου μια ιστορική έκθεση του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι η Βόρεια Κορέα είχε διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η νέα έκθεση, με στοιχεία από το 2014 μέχρι πρόσφατα, βασίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερους από 300 Βορειοκορεάτες που κατάφεραν και εγκατέλειψαν τη χώρα.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ο ανώτατος αρχηγός της Βόρειας Κορέας από το 2009

Ο 41χρονος Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ο ανώτατος αρχηγός της Βόρειας Κορέας από το 2009 και αρχηγός του Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας από το 2012.

Τα τελευταία χρόνια εκδίδει όλο και πιο συχνά νόμους και απαγορεύσεις, προκειμένου να διατηρεί τον σφιχτό έλεγχο της χώρας και να αποφεύγει τις ξένες επιρροές στους υπηκόους του

Σύμφωνα με το Reutres, η επιτήρηση και η παρακολούθηση των πολιτών έχει γίνει πιο διαδεδομένη με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα, οι ποινές έχουν γίνει πιο αυστηρές – η θανατικής ποινή προβλέπεται για αδικήματα αστεία για τα δυτικά δεδομένα, όπως η παρακολούθηση και κοινοποίηση ξένων τηλεοπτικών σειρών.

North Korea executing more people for watching foreign films and TV, UN finds https://t.co/EUg3ktNdzA — BBC News (World) (@BBCWorld) September 12, 2025

Βορειοκορεάτες που ζουν πλέον στο εξωτερικό δήλωσαν σε ερευνητές του ΟΗΕ ότι, από το 2020 και μετά, υπήρξαν περισσότερες εκτελέσεις για διανομή ξένου περιεχομένου.

Περιέγραψαν μάλιστα πώς αυτές οι εκτελέσεις δια τυφεκισμού πραγματοποιούνται δημόσια για να ενσταλάξουν τον φόβο στους ανθρώπους και να τους αποθαρρύνουν από το να παραβιάζουν τον νόμο.

Η Kang Gyuri, η οποία δραπέτευσε το 2023, δήλωσε στο BBC ότι τρεις από τους φίλους της καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν αφού πιάστηκαν με νοτιοκορεατικό περιεχόμενο.

«Ένας από αυτούς δικάστηκε μαζί με εγκληματίες ναρκωτικών. Αυτά τα εγκλήματα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο τώρα», είπε, προσθέτοντας ότι από το 2020 οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο φοβισμένοι.

«Σύμφωνα με τους νόμους, τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουν θεσπιστεί από το 2015, οι πολίτες έχουν υποβληθεί σε αυξημένη επιτήρηση και έλεγχο σε όλους τους τομείς της ζωής», αναφέρει στο συμπέρασμά της η 14σέλιδη έκθεση του ΟΗΕ.

