Η κίνηση στη γέφυρα της Κριμαίας διακόπηκε, κατόπιν αποκαταστάθηκε, λέει ο ρωσικός φορέας διαχείρισης της Κόσμος 05:20, 03.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο λόγος της διακοπής της κυκλοφορίας δεν εξηγήθηκε