ΓΕΕΘΑ Νότιας Κορέας: Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πυραύλους κρουζ προς δυτική κατεύθυνση Κόσμος 02:37, 02.09.2023

Προχθές, το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ έκανε άσκηση για τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, την τακτική «καμμένης γης», εναντίον της Νότιας Κορέας