ΟΗΕ: Περισσότεροι από 180.000 εκτοπισμένοι σε τέσσερις μέρες μαχών γύρω από τη Χαν Γιούνις

Περισσότεροι από 180.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν μέσα σε τέσσερις ημέρες μαχών γύρω από την πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετά την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού για να εξάγει από εκεί σορούς αιχμαλώτων, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Σχεδόν 182.000 Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κέντρο και την ανατολική πλευρά της Χαν Γιούνις από τη Δευτέρα, καθώς "η κλιμάκωση των εχθροπραξιών" πυροδοτεί "νέα κύματα εσωτερικού εκτοπισμού σε όλη τη Γάζα", δήλωσε το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι "εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιούνις".

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι "εξόντωσε περίπου 100 τρομοκράτες" στη Χαν Γιούνις μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης πριν από τέσσερις ημέρες.

Την Πέμπτη, ο στρατός ανακοίνωσε ότι περισυνέλεξε από τη Χαν Γιούνις τα πτώματα πέντε Ισραηλινών, εκ των οποίων δύο στρατιωτών και δύο εφέδρων, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, στρατηγός Χέρτζι Χαλεβί, δήλωσε ότι στρατιώτες έβγαλαν τα πτώματα των αιχμαλώτων από υπόγειες σήραγγες και τοίχους μέσα σε "ένα κρυμμένο μέρος".

"Ήμασταν και πριν κοντά σε αυτά τα πτώματα, αλλά δεν ξέραμε πώς να τα φτάσουμε" μέχρι αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα ο στρατός.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και διασώστες, οι σφοδρές μάχες συνεχίστηκαν σήμερα στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιούνις. Ιατρική πηγή είπε ότι 26 πτώματα μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, κατά την οποία 1.197 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 111 κρατούνται ακόμη στη Γάζα, εκ των οποίων οι 39 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον στρατό.

Σε απάντηση, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση που μετρά ήδη τουλάχιστον 39.175 νεκρούς, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης στη Γάζα, όπου διοικεί η Χαμάς, η οποία δεν δίνει κανένα στοιχείο για τον αριθμό των νεκρών αμάχων και μαχητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.