Τον θάνατο ενός αξιωματικού του στρατού είχε ως αποτέλεσμα έκρηξη που σημειώθηκε σε απομονωμένο στρατιωτικό οικισμό στην ανατολική Ρωσία, με τις πηγές που επικαλείται η Guardian να αναφέρουν ότι αρχικός στόχος ήταν ο ανώτερος διοικητής γνωστός ως «Χασάπης της Μπούτσα».

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε πολυκατοικία στο Knyaze-Volkonskoye-1, κατοικία του υποστράτηγου Αζατμπέκ Ομουρμπέκοφ, ο οποίος είχε ηγηθεί ρωσικών δυνάμεων κατά την κατοχή της Μπούτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε γραμματοκιβώτιο μεταξύ πρώτου και δεύτερου ορόφου, ενώ παράλληλα στο σημείο είχε εγκατασταθεί και κάμερα παρακολούθησης.

Ωστόσο, ο δράστης φαίνεται ότι στόχευσε λάθος είσοδο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο υφιστάμενος αξιωματικός και ο Ομουρμπέκοφ να μην πάθει τίποτα.

Ο «Χασάπης της Μπούτσα» στο στόχαστρο της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στον Ομουρμπέκοφ για τον φερόμενο ρόλο του στη σφαγή αμάχων στη Μπούτσα, όπου ρωσικές δυνάμεις κατηγορούνται ότι σκότωσαν περισσότερους από 400 πολίτες.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία έχουν σχολιάσει επίσημα το περιστατικό. Ωστόσο, ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν κατηγορηθεί ότι βρίσκονται πίσω από σειρά επιθέσεων εναντίον Ρώσων αξιωματούχων και στρατιωτικών στόχων από την έναρξη του πολέμου.

Το ανώνυμο κανάλι στο Telegram VChK-OGPU υποστήριξε ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο Ομουρμπέκοφ, ενώ ανέφερε ότι το θύμα ήταν αντισυνταγματάρχης με το επώνυμο Κουζμένκο.

Ο συγκεκριμένος οικισμός, κοντά στην πόλη Χαμπάροφσκ και στα σύνορα με την Κίνα, αποτελεί στρατιωτική εγκατάσταση με ελεγχόμενη πρόσβαση, όπου η είσοδος επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια.

Ο Ομουρμπέκοφ θεωρείται στόχος υψηλής αξίας για τις ουκρανικές υπηρεσίες, καθώς διοικούσε τη 64η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Φρουρών κατά την επιχείρηση στη Μπούτσα το 2022. Σύμφωνα με κατηγορίες, είχε άμεση ευθύνη για εντολές που σχετίζονται με δολοφονίες αμάχων.

Παρά τα στοιχεία και τις διεθνείς αντιδράσεις, η Μόσχα αρνείται ότι οι δυνάμεις της διέπραξαν εγκλήματα στην Μπούτσα. Αντιθέτως, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει τιμήσει τον Ομουρμπέκοφ με τον τίτλο του «Ήρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το περιστατικό αναδεικνύει κενά ασφαλείας, ακόμη και σε αυστηρά φυλασσόμενες στρατιωτικές περιοχές, θέτοντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.



Πηγή: skai.gr

