ΕΕ: Επιχορηγήσεις 600 εκατ. ευρώ για διασυνοριακά έργα ενεργειακών υποδομών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για βασικά διασυνοριακά έργα ενεργειακών υποδομών, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία διοργανώνεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και αφορά έργα που περιλαμβάνονται στη δεύτερη λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs) και Έργων Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PMIs).

Η πρόσκληση συνδέεται με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Energy) και καλύπτει τόσο μελέτες όσο και κατασκευαστικές εργασίες. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται στις αρχές του 2027.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, υπογράμμισε: «Καθώς βρισκόμαστε εν μέσω μιας νέας ενεργειακής κρίσης, η ενίσχυση του ενεργειακού μας συστήματος και η ενοποίηση των αγορών μας είναι επείγουσα ανάγκη. Είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση του κόστους ενέργειας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας και την ενσωμάτωση περισσότερων εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πακέτο για τα δίκτυα (Grids Package) που προτείναμε τον Δεκέμβριο ενισχύει ήδη το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα διασυνοριακά έργα. Η σημερινή πρόσκληση θα προσφέρει την αναγκαία χρηματοδότηση.»

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων φορέων, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα στις 18 Μαΐου 2026, με στόχο την παρουσίαση της πρόσκλησης και της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης.

Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs) είναι βασικά διασυνοριακά έργα υποδομών που συνδέουν ή επηρεάζουν σημαντικά τα ενεργειακά συστήματα 2 ή περισσότερων χωρών της ΕΕ. Τα Έργα Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PMIs) συνδέουν τις ενεργειακές υποδομές 1 ή περισσότερων χωρών της ΕΕ με γειτονικές (εκτός ΕΕ) χώρες. Εστιάζοντας στις διασυνοριακές συνδέσεις, τα PCIs και τα PMIs είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ, τη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και τη βελτίωση της ολοκλήρωσης της αγοράς.

Τα έργα που επιλέγονται ως PCIs/PMIs μπορούν να επωφεληθούν αυτόματα από σημαντικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τον Κανονισμό για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (TEN-E), μεταξύ των οποίων η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ευνοϊκότερο ρυθμιστικό καθεστώς. Οι φορείς υλοποίησης των έργων μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη τόσο για προπαρασκευαστικές μελέτες όσο και για κατασκευαστικές εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος CEF Energy. Το CEF Energy διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 5,88 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις την περίοδο 2021–2027.

Λένα Φλυτζάνη



Πηγή: skai.gr

