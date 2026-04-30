Βίντεο: Οδηγός σχολικού καταρρέει στο τιμόνι, μαθητές αντέδρασαν ψύχραιμα και αποφεύχθηκε τροχαίο

Όταν λιποθύμησε η οδηγός, μια ομάδα μαθητών του γυμνασίου Χάνκοκ παρενέβη αμέσως. Κάποιος μαθητής άρπαξε το τιμόνι, ενώ μια κοπέλα τα φρένα

Μαθητές γυμνασίου στις ΗΠΑ έσωσαν την κατάσταση, αντιδρώντας με παροιμιώδη ψυχραιμία και ομαδικότητα, όταν η οδηγός του σχολικού τους λεωφορείου κατέρρευσε ξαφνικά στο τιμόνι.

Όταν λιποθύμησε η οδηγός, μια ομάδα μαθητών του γυμνασίου Χάνκοκ παρενέβη αμέσως για να αποφευχθεί ένα τροχαίο. Κάποιος μαθητής άρπαξε το τιμόνι, ενώ μια κοπέλα φρόντισε για τα φρένα, άλλοι κάλεσαν το ασθενοφόρο και τη βοήθησαν με φάρμακα κατά τη διάρκεια του περιστατικού που φαίνεται πως ήταν κρίση άσθματος.

Παρέμειναν ψύχραιμοι, συντονίστηκαν, σταμάτησαν με ασφάλεια το λεωφορείο και όλοι είναι καλά στην υγεία τους. 

Πραγματικοί ήρωες.

TAGS: ΗΠΑ τροχαίο σχολικό λεωφορείο
