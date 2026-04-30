Μαθητές γυμνασίου στις ΗΠΑ έσωσαν την κατάσταση, αντιδρώντας με παροιμιώδη ψυχραιμία και ομαδικότητα, όταν η οδηγός του σχολικού τους λεωφορείου κατέρρευσε ξαφνικά στο τιμόνι.

HEROES: Middle School students jumped into action after their school bus driver passed out behind the wheel, working together to stop the bus and keep everyone safe. pic.twitter.com/FCYF3QZoFX April 28, 2026

Όταν λιποθύμησε η οδηγός, μια ομάδα μαθητών του γυμνασίου Χάνκοκ παρενέβη αμέσως για να αποφευχθεί ένα τροχαίο. Κάποιος μαθητής άρπαξε το τιμόνι, ενώ μια κοπέλα φρόντισε για τα φρένα, άλλοι κάλεσαν το ασθενοφόρο και τη βοήθησαν με φάρμακα κατά τη διάρκεια του περιστατικού που φαίνεται πως ήταν κρίση άσθματος.

Παρέμειναν ψύχραιμοι, συντονίστηκαν, σταμάτησαν με ασφάλεια το λεωφορείο και όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Πραγματικοί ήρωες.

Πηγή: skai.gr

