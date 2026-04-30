Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σχέδιο για ενωσιακούς κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το σχέδιό της για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ώστε τα νομοθετήματα να είναι σαφέστερα και απλούστερα, να εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα, να βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία, και να αντιστοιχούν στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη χρειάζεται σαφή και συνεκτική νομοθεσία που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεών μας. Σήμερα παρουσιάζουμε το σχέδιό μας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, και της διαφάνειας της ενωσιακής νομοθεσίας. Θα εφαρμόσουμε την αρχή της “απλότητας εκ σχεδιασμού” και θα συνεχίσουμε να μεριμνούμε ώστε κάθε κανόνας να βασίζεται σε εμπεριστατωμένα στοιχεία. Και δεν σταματάμε εδώ: θα αντιμετωπίσουμε επίσης τον κανονιστικό υπερθεματισμό, θα επιταχύνουμε την επιβολή των κανόνων, και θα ξεκαθαρίσουμε το σώμα της ισχύουσας νομοθεσίας μας. Όλα αυτά θα συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας.»

Η Επιτροπή θα αναλάβει δράση σε πέντε τομείς:

• Απλότητα εκ σχεδιασμού: η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να είναι κατανοητή, να εφαρμόζεται και να επιβάλλεται εύκολα. Η Επιτροπή θέλει να ενσωματώσει την αρχή της «απλότητας εκ σχεδιασμού» σε κάθε πρόταση, παρέχοντας σαφήνεια για το ποιος πρέπει να ενεργήσει, τι πρέπει να πράξει, και ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν δεν το κάνει.

• Ενίσχυση του πλαισίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας: το σύστημα βελτίωσης της νομοθεσίας καθορίζει τις αρχές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν καταρτίζει νέες πρωτοβουλίες. Είναι ήδη από τα πιο προηγμένα στον κόσμο. Θα το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο και θα αυξήσουμε τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και την αποτελεσματικότητα.

• Ξεκαθάρισμα της νομοθεσίας: ενώ συνεχίζει να εφαρμόζει φιλόδοξες πολιτικές, η Ένωση πρέπει επίσης να τακτοποιήσει τον μεγάλο όγκο της ισχύουσας νομοθεσίας της. Με ένα σχέδιο δράσης θα αντιμετωπιστούν οι ασυνέπειες και οι αλληλεπικαλυπτόμενες και υπερβολικά περίπλοκες διατάξεις σε 12 τομείς προτεραιότητας.

• Αντιμετώπιση του κανονιστικού υπερθεματισμού: η Επιτροπή θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν την περιττή πολυπλοκότητα και τους περιττούς φραγμούς στην ενιαία αγορά, όταν τυχαίνει να εφαρμόζουν αυστηρότερες ή ευρύτερες απαιτήσεις από εκείνες που ορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ.

• Ταχύτερη, αυστηρή επιβολή: η Επιτροπή θα εντείνει την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στη μείωση των μακροχρόνιων διαδικασιών επί παραβάσει.

Σε μια εποχή σημαντικών αλλαγών παγκοσμίως, ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο είναι αναγκαίος όρος για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Έτσι, οι απλούστεροι, καλύτερα σχεδιασμένοι και ευκολότεροι στην εφαρμογή κανόνες θα βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε το οικονομικό δυναμικό και να προωθήσουμε μια πιο δυναμική και ολοκληρωμένη ενιαία αγορά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι βασικοί εταίροι στην υλοποίηση των στόχων της παρούσας ανακοίνωσης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή καλεί τους συννομοθέτες να μεριμνήσουν ώστε οι αρχές της «απλότητας εκ σχεδιασμού» και της βελτίωσης της νομοθεσίας να εφαρμόζονται με συνέπεια, από κάθε θεσμικό όργανο, σε κάθε νομοθετική διαδικασία.

Η σημερινή ανακοίνωση βασίζεται στις πολιτικές κατευθύνσεις 2024-2029 της Προέδρου φον ντερ Λάιεν, στις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τη σύνοδο των ηγετών και ηγέτιδων στις 12 Φεβρουαρίου 2026, και στην ανακοίνωση με τίτλο «Μια απλούστερη και ταχύτερη Ευρώπη».

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.