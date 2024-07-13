Ένα μουσικό φεστιβάλ διακόπηκε σήμερα στη Σλοβακία, αφού τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από μια καταιγίδα, από τη σφοδρότητα της οποίας καταστράφηκαν οι υπαίθριες εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Το φεστιβάλ Pohoda ήταν σε εξέλιξη στη Τρέντσιν, στη δυτική Σλοβακία. Οι διοργανωτές αρχικά έκαναν λόγο για 8 τραυματίες λόγω της κακοκαιρίας, αλλά στη συνέχεια ανέφεραν ότι είναι τουλάχιστον 15 και οι περισσότεροι από αυτούς φέρουν ελαφρά τραύματα.

«Αφού εξετάσαμε πόσο χρόνο είχαμε στη διάθεσή μας για να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, αποφασίσαμε να διακόψουμε το Pohoda 2024» αναφέρεται στον ιστότοπο του φεστιβάλ.

Οι θεατές θα μεταφερθούν με λεωφορεία σε διάφορες πόλεις της περιοχής.

Το τριήμερο φεστιβάλ Pohoda οργανώνεται από το 1997 και είναι αφιερωμένο σε διάφορα είδη μουσικής, με τη συμμετοχή ντόπιων και ξένων καλλιτεχνών. Φέτος αναμένονταν περίπου 30.000 θεατές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

