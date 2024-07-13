Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, εξέχουσα φυσιογνωμία της αμερικανικής αριστεράς, ζήτησε σήμερα να παραμείνει ο Τζο Μπάιντεν υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, παρά τις πιέσεις που δέχεται για να αποσυρθεί, λόγω των αμφιβολιών που εκφράζονται για την κατάσταση της υγείας του.

«Φτάνει πια! Ο κ. Μπάιντεν ίσως δεν είναι ο ιδανικός υποψήφιος, όμως θα είναι ο υποψήφιος και πρέπει να είναι ο υποψήφιος. Και, με μια αποτελεσματική εκστρατεία που μιλά στις οικογένειες της εργατικής τάξης και τις ανάγκες τους, όχι μόνο θα κερδίσει τον κ. Τραμπ αλλά θα τον κερδίσει με άνεση», αναφέρει ο Σάντερς σε άρθρο του στην εφημερίδα New York Times, προτρέποντας τους Δημοκρατικούς «να σταματήσουν τις φιλονικίες και να μην διυλίζουν τον κώνωπα».

Μετά την καταστροφική τηλεμαχία της 27ης Ιουνίου απέναντι στον 78χρονο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπάιντεν δέχεται σφοδρή κριτική για τη σωματική και διανοητική κατάστασή του. Περίπου 20 βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν να αποσυρθεί από τις εκλογές. Ο ίδιος όμως διαβεβαίωσε την Παρασκευή, σε ομιλία του στο Ντιτρόιτ, ότι θα παραμείνει στην κούρσα.

Ο Σάντερς είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών απέναντι στον Μπάιντεν, το 2020 αλλά ηττήθηκε. Σήμερα τον στήριξε, τονίζοντας ότι «θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να τον δει να επανεκλέγεται».

«Ναι, το ξέρω: ο Μπάιντεν είναι ηλικιωμένος, γκαφατζής, βαδίζει άκαμπτα και είχε μια καταστροφική τηλεμαχία απέναντι στον Τραμπ. Αλλά ξέρω και αυτό: οι προεδρικές εκλογές δεν είναι ψυχαγωγικός διαγωνισμός. Δεν ξεκινούν, ούτε τελειώνουν με μια τηλεμαχία των 90 λεπτών», πρόσθεσε.

Ο 82χρονος γερουσιαστής φέρνει ως παράδειγμα τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία:

«Είναι καιρός να πάρουμε ένα μάθημα από τις προοδευτικές και κεντρώες δυνάμεις στη Γαλλία που, παρά τις βαθιές πολιτικές διαφορές τους, ενώθηκαν αυτήν την εβδομάδα για να αντιμετωπίσουν τον εξτρεμισμό της δεξιάς», κατέληξε.

