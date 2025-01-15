Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε τον αμερικανό εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον κίνδυνο «πολέμου» των ΗΠΑ με την Ισλαμική Δημοκρατία, επανέλαβε πως η Τεχεράνη «δεν επιδιώκει» να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, ενώ επέμεινε πως η χώρα του «ουδέποτε» συνωμότησε για τη δολοφονία του Ρεπουμπλικάνου κατά τη διάρκεια συνέντευξης που μεταδόθηκε χθες Τρίτη.

«Ελπίζω ότι ο (εκλεγμένος πρόεδρος) Τραμπ θα επιδιώξει ειρήνη στην περιφέρεια και παγκοσμίως και δεν θα συμβάλει, αντίθετα, σε λουτρό αίματος ή σε πόλεμο», είπε ο μεταρρυθμιστής ιρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News και μεταδόθηκε μερικά 24ωρα πριν από την ορκωμοσία του 47ου προέδρου των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις εδώ και 45 χρόνια.

Και ο κ. Τραμπ υπονόησε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βάλει στο στόχαστρο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Θα ανταποδώσουμε οποιαδήποτε επίθεση. Δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, όμως δεν τον επιδιώκουμε», απάντησε μέσω διερμηνέα ο κ. Πεζεσκιάν ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ισραηλινών βομβαρδισμών, με πράσινο φως των ΗΠΑ, εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων στη χώρα του.

Νωρίτερα χθες, ο ηγέτης της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί διέγνωσε «σοβαρή» βούληση από πλευράς της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας του, σε αδιέξοδο για χρόνια, έπειτα από συνομιλίες στη Γενεύη.

Οι εντάσεις γύρω από το ιρανικό πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα —μεγάλες δυνάμεις υποπτεύονται εδώ και δυο δεκαετίες πως η Τεχεράνη έχει στην πραγματικότητα στρατιωτικούς σκοπούς— παραμένουν οξυμένες αφότου ο τότε πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε το 2018 να αποσυρθούν οι ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία, επισήμως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ), που είχε υπογραφτεί το 2015.

Το κείμενο αυτό, που είχαν υπογράψει οι ΗΠΑ επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, η Κίνα, η Ρωσία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία, προσέφερε στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων σε βάρος του με αντάλλαγμα περιορισμό των φιλοδοξιών του στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας.

Μετά την αποχώρηση και την εκ νέου επιβολή των κυρώσεων της Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη άρχισε να αθετεί δεσμεύσεις που είχε αναλάβει, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου και τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματός της.

«Όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα είναι ειρηνικά. Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα. Αλλά μας κατηγορούν πως θέλουμε να κατασκευάσουμε (ατομικές) βόμβες», θύμισε ο ιρανός πρόεδρος.

Ερωτηθείς από το NBC News για το ενδεχόμενο να διεξαχθούν «απευθείας και ανοικτές διαπραγματεύσεις με τον (εκλεγμένο) πρόεδρο Τραμπ», ο ιρανός ηγέτης έδειξε σκεπτικισμό.

«Το πρόβλημα δεν είναι ο διάλογος. Το πρόβλημα έγκειται στις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις συνομιλίες, από αυτόν τον διάλογο», εξήγησε, στηλιτεύοντας το ότι «η άλλη πλευρά δεν τήρησε τις υποσχέσεις της, δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της».

Ακόμη, ο κ. Πεζεσκιάν διέψευσε πως η Τεχεράνη απεργάστηκε οποιοδήποτε σχέδιο δολοφονίας του κ. Τραμπ.

Τον Νοέμβριο, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε δίωξη σε Ιρανό για φερόμενη συνωμοσία με εμπλοκή των Φρουρών της Επανάστασης και σκοπό τη δολοφονία του αμερικανού εκλεγμένου προέδρου. Η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως το σχέδιο ματαιώθηκε προτού διαπραχθεί οποιαδήποτε επίθεση.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επανειλημμένα στην πιθανότητα το Ιράν να βρισκόταν πίσω από απόπειρες κατά της ζωής του, απαιτώντας η χώρα του να «σβήσει από τον χάρτη» την Ισλαμική Δημοκρατία σε περίπτωση δολοφονίας του.

«Κανένα» απάντησε μολαταύτα ο κ. Πεζεσκιάν ερωτηθείς αν υπήρξε ποτέ σχέδιο του Ιράν για τη δολοφονία του κ. Τραμπ. «Ουδέποτε δοκιμάσαμε κάτι τέτοιο και ουδέποτε θα το κάνουμε».

Η Τεχεράνη προσάπτει στην Ουάσιγκτον επεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της επί δεκαετίες, από το πραξικόπημα που ανέτρεψε τον πρωθυπουργό Μοχαμάντ Μοσαντέκ το 1953 ως τη δολοφονία στρατηγού το 2020 στη Βαγδάτη, κατά διαταγή του τότε προέδρου Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

