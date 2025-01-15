Το δηλητήριο του AfD

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το περασμένο Σαββατοκύριακο το ακροδεξιό γερμανικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διεξήγαγε το συνέδριό του στη Σαξονία. Σε αυτό παρουσιάστηκε το όραμά του για την επόμενη ημέρα στη χώρα με τα σύνορα κλειστά, το ρωσικό φυσικό αέριο να ρέει και το Βερολίνο εκτός της Ευρωζώνης, αλλά εντός μίας νέας συνομοσπονδίας κρατών.

Η λέξη - κλειδί μίας Γερμανίας με το ακροδεξιό AfD στο τιμόνι θα ήταν η λέξη «επαναπατρισμός» (remigration), η οποία διατυπώνεται, πλέον, και από την ίδια την συνεπικεφαλής του κόμματος και υποψήφια για την καγκελαρία, Άλις Βάιντελ.

Τι ακριβώς όμως εννοεί το AfD επαναλαμβάνοντας τα περί επαναπατρισμού; Κατά τους επικριτές ο όρος αποτελεί έναν ευφημισμό για ένα απροκάλυπτα ρατσιστικό σχέδιο μαζικών απελάσεων ή όπως το Gzero σημειώνει θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένα «είδος εθνοκάθαρσης που πλασάρεται σε φανταχτερό κοστούμι»

Όπως εξηγούν, δε, ειδικοί, ο όρος δεν αφορά μονάχα στους αιτούντες άσυλο αλλά και τους κατόχους γερμανικού διαβατηρίου με μεταναστευτικές ρίζες.

Απαρατήρητο, επίσης, δεν μπορεί να περάσει το γεγονός ότι τα περί επαναπατρισμού είχαν (πρώτο) διατυπωθεί έναν χρόνο πριν από τον αυστριακό ακροδεξιό Μάρτιν Ζέλνερ, ο οποίος υπήρξε συνδιοργανωτής της μυστικής συνωμοτικής συνάντησης στο Πότσνταμ στην οποία εκτός από άλλους εξτρεμιστές ακροδεξιούς και νεοναζιστές συμμετείχαν και στελέχη του AfD.

Την ίδια στιγμή ανατριχίλα προκαλεί η είδηση πως τοπικό παράρτημα του ακροδεξιού κόμματος στην πόλη της Καρλσρούης μοίρασε ψεύτικα αεροπορικά εισιτήρια σε μετανάστες με μότο «και στη χώρα σας ωραία είναι» και ημερομηνία «ταξιδιού» την 23η Φεβρουαρίου, ημερομηνία διεξαγωγής των ομοσπονδιακών εκλογών στη χώρα.

Η Αλις Βάιντελ, έχει χαρακτηριστεί ως λύκος μεταμφιεσμένος σε πρόβατο. Η ίδια δεν πληροί τα κριτήρια του μοντέλου ενός ακροδεξιού. Είναι παντρεμένη με τη Σάρα Μπόσαρντ, με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα, με την οποία ζουν στην Ελβετία και έχουν δύο γιους. Αφότου ολοκλήρωσε τις σπουδές της, η πλέον 45 ετών Βαιντέλ, εργάστηκε ως αναλύτρια στην Goldman Sachs στη Φρανκφούρτη, ενώ το διδακτορικό της αφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Κίνας.

Αυτή τη στιγμή παραμένει στο επίκεντρο έχοντας στο πλευρό της και τον Ίλον Μασκ, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα τη… συνάντησε ψηφιακά σε μία συζήτηση που μεταξύ άλλων ακούσαμε ότι ο Αδόφλος Χίτλερ ήταν κομμουνιστής (δεν ήταν) και ότι το κόμμα της «Εναλλακτική για τη Γερμανία» είναι ένα «συντηρητικό» κόμμα (δεν είναι).

Για τους αναλυτές η Βαϊντέλ ενσαρκώνει μία προσπάθεια του AfD να κρυφτεί πίσω από ένα χαμογελαστό προσωπείο σε μία χώρα όπου πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν στην ανάγκη αποφυγής των λαθών του σκοτεινού ναζιστικού παρελθόντος. Η εμφάνισή της ωστόσο το περασμένο Σαββατοκύριακο στο συνέδριο του κόμματος στη Σαξονία, όταν απευθυνόταν στους πλέον πιστούς υποστηρικτές του, δεν έφερε χαμόγελα.

Η πολιτική της περσόνα μπορεί να έμοιαζε ήπια, ο λόγος της όμως υπήρξε εμπρηστικός. Το απαγορευμένο ναζιστικό σύνθημα δε Alles für Deutschland (όλα για τη Γερμανία) παραφρασμένο ως Alice für Deutschland (Άλις για τη Γερμανία) που ακούστηκε σκόρπισε τον φόβο σε μία χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της οποίας η χώρα μετρά αντίστροφα για την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου και το AfD να δυναμώνει δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση σε πανεθνικό επίπεδο.

