Στα πρόθυρα κρίσης βρίσκεται το σύστημα υγείας στη Βολιβία, λόγω τεράστιων ελλείψεων σε εισαγόμενα φάρμακα, προειδοποίησαν ιατρικοί σύλλογοι χθες Παρασκευή.

Η Βολιβία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή οικονομική κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη συναλλάγματος που συνδέεται με τη μείωση των εξαγωγών φυσικού αερίου.

«Για ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, δεν υπάρχουν φάρμακα. Ούτε τα απολύτως απαραίτητα», κατήγγειλε ο Φερνάντο Ρομέρο, πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών της πρωτεύουσας Λα Πας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε παρέμβει στα μέσα Απριλίου, προειδοποιώντας πως εννέα από τα 20 μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας δεν είχαν επαρκή αποθέματα φαρμάκων.

Ο Ρολάντο Ιριάρτε, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Κοτσαμπάμπα δήλωσε ότι η τιμή ορισμένων φαρμάκων είχε αυξηθεί κατά περισσότερο από 200%, καταγγέλλοντας ελλείψεις βασικών προμηθειών σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων καθετήρων και αναισθητικών. «Δεν έχω ξαναδεί τόσο δύσκολη κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

Εισαγωγείς φαρμάκων υποχρεώνονται να στραφούν στη μαύρη αγορά, όπου το αμερικανικό δολάριο ανταλλάσσεται με 16,5 μπολιβιάνος (αντί για 6,97 που είναι η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία), καθιστώντας τα εισαγόμενα προϊόντα πολύ πιο ακριβά.

Ο Φερνάντο Ρομέρο επισημαίνει ότι το κράτος έχει καταρτίσει προϋπολογισμούς για προμήθειες φαρμάκων βάσει της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας, με αποτέλεσμα οι προμηθευτές να μην ανταποκρίνονται πλέον στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.