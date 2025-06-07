Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου και του προκατόχου του Δημητρίου, καθώς και εκπροσώπων των ελληνικών διπλωματικών αρχών έλαβε χώρα η παρουσίαση του βιβλίου «Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος - η δεύτερη δεκαετία 2009 -2019» του φωτογράφου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής Δημήτρη Πανάγου και της δημοσιογράφου και εκδότριας Ρεβέκκας Παπαδοπούλου.

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, απηύθυνε ομιλία ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος έθεσε υπό την αιγίδα του την εκδήλωση, ο προκάτοχός του Γέρων Δημήτριος, καθώς επίσης και οι συγγραφείς του βιβλίου.

Το βιβλίο αριθμεί 560 σελίδες και περιλαμβάνει 1.071 έγχρωμες φωτογραφίες, οι οποίες καταγράφουν την πορεία του ποιμενάρχη στη δεκαετία 2009 -2019.

Ο φωτογραφικός φακός του Δημήτρη Πανάγου αποτυπώνει τη δραστηριότητα του πρώην Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου, τις συναντήσεις του με δύο Αμερικανούς προέδρους, τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ιστορικές επισκέψεις, όπως του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Ο Δημήτρης Πανάγος επεσήμανε πως το ογκώδες αυτό βιβλίο αποτέλεσε ένα εγχείρημα που χρειάστηκε δυόμισι χρόνια για να υλοποιηθεί, με τη σύζυγό του, δημοσιογράφο και εκδότρια Ρεβέκκα Παπαδοπούλου, να αναλαμβάνει να επιλέξει από χιλιάδες φωτογραφίες του αρχείου τους.

«Έχω φωτογραφίσει τέσσερις Αρχιεπισκόπους. Κάθε ιεράρχης ήταν διαφορετικός. Είχα την ευχαρίστηση να φωτογραφίσω τις εκκλησίες μας, τον κλήρο μας, την ομογένεια, τους ανθρώπους μας, που πέρασαν πολλά χρόνια εδώ για να υπηρετήσουν οπουδήποτε στην Αμερική», τόνισε ο κ. Πανάγος.

Η Ρεβέκκα Παπαδοπούλου ανέφερε πως αυτό το βιβλίο αποτελεί συνέχεια του πρώτου βιβλίου (το οποίο αφορά τη δεκαετία 1999-2009) και αποτυπώνει τη δεύτερη δεκαετία της ποιμαντορίας του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου, ενώ αποκάλυψε πως η ιδέα για την έκδοση της δεύτερης δεκαετίας εκφράστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Η δυσκολία με το δεύτερο βιβλίο ήταν ότι υπήρχε τέτοιος όγκος φωτογραφιών και τέτοια κίνηση του ποιμενάρχη σε αυτήν τη δεκαετία που δεν νομίζω ότι ήταν εύκολο ούτε να επιλέξω, ούτε και να αποφασίσω σε ποια κατεύθυνση θα προχωρήσω», ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου.

«Αυτό που χαρακτηρίζει τον σεβαστό μου προκάτοχο είναι ότι ανέλαβε μια Αρχιεπισκοπή βαθιά διχασμένη, βαθιά προβληματική, σε μια ηλικία που άλλοι θα έπαιρναν σύνταξη και θα ξεκουράζονταν. Εκείνος δεν δίστασε, δεν φοβήθηκε, δεν αρνήθηκε και με την παρουσία, την προσωπικότητα του, τα χαρακτηριστικά τα όμορφα που του χάρισε ο Κύριος, έγινε ο ειρηνοποιός και ενοποιός της Εκκλησίας μας εδώ στην Αμερική», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

O πρώην Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συγγραφείς του βιβλίου και ευχαρίστησε τους προλαλήσαντες για τα ιδιαιτέρως τιμητικά τους λόγια. Επαίνεσε τις προσπάθειες του Δημήτρη Πανάγου και της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου να απομονώσουν με επιτυχία τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές από μια τεράστια ποσότητα υλικού και ανέφερε ότι ξεκίνησε ήδη να διαβάζει το βιβλίο.

Το βιβλίο είναι δίγλωσσο και παρέχει τη δυνατότητα στον απανταχού ελληνισμό να δει μέσα μέσα από φωτογραφίες το ιστορικό έργο του ποιμενάρχη, την πολυσχιδή του δράση και να κατανοήσει τον ρόλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη ζωή της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Ο Δημήτρης Πανάγος και η Ρεβέκκα Παπαδοπούλου στον πρόλογο τους εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στους ευεργέτες της ομογένειας και της Εκκλησίας, Χρήστο και Στέλλα Σπυροπούλου, που είναι οι χορηγοί της έκδοσης.

Στην παρουσίαση του βιβλίου παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Απόστολος, ο Επίσκοπος Ανατολικής Αμερικής του Πατριαρχείου Σερβίας Ειρηναίος, ο Επίσκοπος Συνάδων Αντώνιος και ο Μητροπολίτης Πίτσμπουργκ Σάββας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.