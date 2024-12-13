Σύρος υπήκοος, διευθυντής φυλακής της Δαμασκού την περίοδο από το 2005 ως το 2008, ήδη φυλακισμένος στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζει από χθες Πέμπτη ποινική δίωξη από την αμερικανική δικαιοσύνη για βασανιστήρια, ανακοίνωσαν οι αρχές, μερικές ημέρες μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Σαμίρ Ουσμάν Αλσέιχ, ο οποίος ήταν διευθυντής της διαβόητης φυλακής Άντρα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Συρία, κατηγορείται από την Ουάσιγκτον πως προκάλεσε μεγάλο «σωματικό και ψυχικό πόνο» σε εγκλείστους, είτε διατάσσοντας να βασανιστούν, ή βασανίζοντάς τους ο ίδιος προσωπικά, εξηγεί ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο 72χρονος κατηγορείται επίσης ότι έστελνε κρατούμενους της φυλακής σε ειδική πτέρυγα όπου τους κρέμαγαν από ταβάνι και τους ξυλοκοπούσαν, ή τους ανάγκαζαν να έχουν τα κάτω άκρα σε ορθή γωνία (τεχνική βασανιστηρίου γνωστή ως chaise allemande, «γερμανική καρέκλα» στα γαλλικά και flying carpet, «ιπτάμενο χαλί» στα αγγλικά).

Ο Σαμίρ Ουσμάν Αλσέιχ είχε διατελέσει επίσης επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ το 2011.

Πήγε στις ΗΠΑ το 2020 και αιτήθηκε να λάβει την αμερικανική υπηκοότητα το 2023. Συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη τον Ιούλιο του 2024 στο Λος Άντζελες επειδή είπε ψέματα στις αμερικανικές αρχές για το παρελθόν του, ώστε να εξασφαλίσει άδεια παραμονής.

Ο πρώην διευθυντής φυλακής «κατηγορείται για βασανισμούς πολιτικών αντιφρονούντων και άλλων κρατουμένων ώστε να καμφθεί η αντίσταση στο καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, του τότε προέδρου», ανέφερε η Νικόλ Αρτζεντιέρι, ανώτερη αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Τα θύματα (...) συνεχίζουν να υποφέρουν για πολύ καιρό ακόμη και μετά το τέλος του σωματικού βασανισμού τους», πρόσθεσε.

Ο εξηντάρης διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης αρκετών δεκαετιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

