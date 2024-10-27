Βολιβία: Απόπειρα δολοφονίας εναντίον του καταγγέλει ο Έβο Μοράλες

Ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε ανακοίνωσε ότι διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για την καταγγελλόμενη ένοπλη επίθεση εναντίον του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.

Ο Άρσε τόνισε ότι είναι καταδικαστέα «οποιαδήποτε χρήση βίαιων πρακτικών στην πολιτική».

Ο ίδιος ο Έβο Μοράλες είπε νωρίτερα ότι το αυτοκίνητό του δέχτηκε σωρεία πυροβολισμών και ο οδηγός του τραυματίστηκε, κατηγορώντας τον Άρσε, τον αντίπαλό του στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Βολιβίας, το 2025.

«Το όχημα με το οποίο ήλθα δέχτηκε 14 σφαίρες. Αιφνιδιάστηκα. Ευτυχώς, σήμερα, είμαστε ζωντανοί (…) Κουκουλοφόροι άνοιξαν πυρ (…) Ήταν προσχεδιασμένο, έγινε για να σκοτώσουν τον Έβο» είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Kawsachun Coca, στην Κοτσαμπάμπα, το προπύργιό του.

Σύμφωνα με τον Μοράλες, η επίθεση σημειώθηκε σε αυτήν την πόλη της κεντρικής Βολιβίας.

Intentaron acecinar a Evo Morales, la decadencia de la política estatal esta de manifiesto, ya su única alternativa es el asesinato. Sus agentes "progres" qué los legítiman van develando qué su único interés es robar. El país en su ocaso y crisis. pic.twitter.com/PGcUDtwvBn — Poder popular latinoamericano (@ayllucomunidad) October 27, 2024

Ο πρόεδρος Άρσε «κατέστρεψε τη Βολιβία και τώρα θέλει να εξαλείψει το κίνημά μας και να τελειώνει με τον Έβα. Θα δούμε πώς θα προετοιμαστούμε (…) Είναι σε εξέλιξη κατάσταση πολιορκίας», πρόσθεσε.

Σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ραδιοφωνικό σταθμό διακρίνονται τρεις τρύπες στο παρμπρίζ του οχήματος, με τον Μοράλες καθισμένο στη θέση του συνοδηγού. Ο οδηγός έχει αίμα στο κεφάλι και μια γυναίκα του λέει «να βιαστεί».

«Έχουμε επίσης πλάνα σύμφωνα με τα οποία, έπειτα από όσα συνέβησαν, ένα ελικόπτερο από το αεροδρόμιο του Τσιμορέ μεταφέρει έξι άτομα (…) Δεν ξέρουμε αν ήταν στρατιώτες ή αστυνομικοί αλλά το μοναδικό πράγμα που θέλουν πραγματικά είναι να δολοφονήσουν τον Έβο Μοράλες», είπε ο Ανιέλο Σέσπεδες, ένας βουλευτής προσκείμενος στον πρώην πρόεδρο. «Χθες, άλλαξε η ανώτατη ηγεσία του στρατού και σήμερα προσπαθούν να σκοτώσουν τον Έβο Μοράλες», σημείωσε, αναφερόμενος στον διορισμό νέας ηγεσίας στο επιτελείο ενόπλων δυνάμεων από τον πρόεδρο Άρσε.

Ο Άρσε ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας τους διορισμούς και ζήτησε από τη νέα στρατιωτική ηγεσία «να διαφυλάξει τα συμφέροντα της χώρας, όπως την ασφάλεια του κράτους και την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης».

Ο υφυπουργός Ασφάλειας Ρομπέρτο Ρίος είπε ότι οι αρχές θα ερευνήσουν την καταγγελία περί ένοπλης επίθεσης αλλά εξετάζουν επίσης την πιθανότητα να επρόκειτο για μια «αυτό-επίθεση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS), του κόμματος που ίδρυσε ο Μοράλες, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στην είσοδο ενός στρατοπέδου της Κοτσαμπάμπα, όπου κάποιοι μαυροντυμένοι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν τα οχήματα της αυτοκινητοπομπής του Μοράλες.

«Λουίς Άρσε, ξεπεράσες την κόκκινη γραμμή. Καλούμε σε κινητοποίηση. Αν είναι δυνατόν, θα καταλάβουμε αεροδρόμια», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Βισέντε Τσόκε, ο επικεφαλής του συνδικάτου CSUTCB, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει τον Ιανουάριο στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τη δικαστική απόφαση που απέκλειε τον Μοράλες από τις προεδρικές εκλογές του 2025.

Ο Μοράλες θέλει πάντως να θέσει υποψηφιότητα και προσπαθεί, με τη στήριξη μιας πτέρυγας του κόμματός του, να φέρει την υπόθεση ενώπιον των δικαστηρίων.

Σε βάρος του διεξάγεται έρευνα για «βιασμό και εμπορία ανθρώπων» επειδή είχε δεσμό με μια 15χρονη, με την οποία απέκτησε μια κόρη το 2016. Οι δικηγόροι του λένε ότι η υπόθεση είχε ερευνηθεί και τεθεί στο αρχείο το 2020. Η εισαγγελία ανέφερε πριν από μερικές εβδομάδες ότι επρόκειτο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, αλλά έκτοτε δεν υπάρχει κάποιο νεότερο.

Ο ίδιος ο Μοράλες λέει ότι είναι θύμα «δικαστικής δίωξης» ενορχηστρωμένης από τον Λουίς Άρσε, τον πρώην σύμμαχο και νυν πολιτικό αντίπαλό του.

Οι υποστηρικτές του πρώτου ιθαγενή προέδρου της Βολιβίας μπλοκάρουν πολλούς κεντρικούς δρόμους από τις 14 Οκτωβρίου και έχουν σημειωθεί πολλές συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, στις οποίες 14 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και 44 πολίτες συνελήφθησαν. Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερα από 20 οδοφράγματα, τα περισσότερα στην Πολιτεία Κοτσαμπάμπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

