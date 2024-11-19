Την αποχώρηση των σημερινών ηγετών της Χαμάς από την Ντόχα ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, τονίζοντας ωστόσο ότι τα γραφεία της οργάνωσης δεν έχουν κλείσει οριστικά.

«Το γραφείο της Χαμάς δεν βρίσκεται σε λειτουργία, αλλά δεν έχει κλείσει οριστικά», είπε χαρακτηριστικά.

Τα μέλη της Χαμάς βρίσκονταν στην Ντόχα για τις διαπραγματεύσεις που αφορούσαν την εκεχειρία στην περιοχή της Γάζας, κρατώντας μυστικές τις τοποθεσίες που διέμεναν, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με ένα σενάριο, η Χαμάς προτίθεται να μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της στην Τουρκία, η οποία, και με δημόσιες τοποθετήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στηρίζει την παλαιστινιακή οργάνωση, κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα. Η Άγκυρα, ωστόσο, διέψευσε το συγκεκριμένο σενάριο, τουλάχιστον σε ότι αφορά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

