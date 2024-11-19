Σύμφωνος με την αναβολή της καταδίκης του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Μανχάταν.

Σε επιστολή του προς τον δικαστή Χουάν Μέρτσαν, το γραφείο του εισαγγελέα αναγνώρισε επίσης ότι ο Τραμπ δεν είναι πιθανό να καταδικαστεί «μέχρι το τέλος της επερχόμενης προεδρικής θητείας του», τόνισε ωστόσο ότι η καταδίκη του Τραμπ για το κακούργημα, θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει.

Όπως αναφέρουν νομικές πηγές στις ΗΠΑ, οι εξελίξεις στην υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς συνιστούν μία άνευ προηγουμένου ανατροπή. Πριν από έναν χρόνο, ο εκλεγμένος πρόεδρος αντιμετώπιζε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες. Τώρα, καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, οι δικηγόροι του «σπρώχνουν» όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν μετά το τέλος της 4ετούς θητείας του.

Ήδη, οι δύο ομοσπονδιακές υποθέσεις είναι κοντά στο... κλείσιμο. Στην Τζόρτζια, η υπόθεση έχει περιέλθει σε αδράνεια, ενώ στη Νέα Υόρκη είναι έτοιμη να τελειώσει χωρίς ποινή.

Ο Τραμπ καταδικάστηκε τον Μάιο για 34 κατηγορίες που αφορούσαν παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων για πληρωμές που έγιναν μέσω του τότε δικηγόρου του Μάικλ Κοέν, προς την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς. Ο Τραμπ ήθελε να εξαγοράσει τη σιωπή της Στόρμι Ντάνιελς, για τη σχέση που είχαν οι δυο τους πριν τις εκλογές του 2016.

Παρ' ότι ο εισαγγελέας του Μανχάταν δηλώνει σύμφωνος στην αναβολή της καταδίκης του Τραμπ, προτείνει να μην απορριφθεί η καταδίκη, ώστε να παραμείνει ανοιχτή η υπόθεση.

«Κανένας ισχύων νόμος δεν ορίζει ότι η προσωρινή ασυλία του προέδρου από τη δίωξη απαιτεί απόρριψη μιας μεταδικαστικής ποινικής διαδικασίας που κινήθηκε τη στιγμή που ο κατηγορούμενος δεν είχε ασυλία ποινικής δίωξης και που βασίζεται σε επίσημη συμπεριφορά, για την οποία ο κατηγορούμενος επίσης δεν είχε ασυλία», έγραψε στην επιστολή το γραφείο του εισαγγελέα.

