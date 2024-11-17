Γάζα: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα σε διάφορες περιοχές του θύλακα

Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα σε πολυώροφο κτήριο κατοικιών στη Μπέιτ Λαχία, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν γιατροί, με την παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας στον θύλακα να κάνει λόγο για 26 νεκρούς, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, και τουλάχιστον 59 αγνοουμένους.

Ως αποτέλεσμα του πλήγματος αυτού, που πραγματοποιήθηκε μέσα στη νύχτα, 26 πτώματα ανασύρθηκαν από το κτήριο, "μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες", και τουλάχιστον 59 άνθρωποι είναι ακόμη παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Εικόνες που μετέδωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν το πλήρως ισοπεδωμένο κτήριο να έχει μετατραπεί σε ένα σωρό ερειπίων τα οποία προσπαθούν να απομακρύνουν άνθρωποι με γυμνά χέρια.

Φαίνονται επίσης άψυχα σώματα σε κουβέρτες που απομακρύνονται με κάρο το οποίο σέρνει ένα γαϊδούρι.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν στις 6 Οκτωβρίου μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου, όπως υποστηρίζουν, να εμποδίσουν τους μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς να ανασυνταχθούν. Η επιχείρηση ξεκίνησε στην Τζαμπάλια και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Μπέιτ Λάχια.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς καταδίκασε μια "γενοκτονία" που εγγράφεται στο πλαίσιο του "γενοκτονικού πολέμου (...) κατά άοπλων αμάχων".

Αλλού στη Λωρίδα της Γάζας, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανέφερε πως 20 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα.

Η παλαιστινιακή πολιτική προστασία επεσήμανε ότι περίπου 70 άνθρωποι διέμεναν στο κτήριο, ενώ η κυβέρνηση της Χαμάς εκτίμησε τον αριθμό των νεκρών σε 72, επισημαίνοντας ότι το πλήγμα είχε στόχο κτήριο όπου ζούσαν τα μέλη έξι οικογενειών, με το Ισραήλ να μην έχει σχολιάσει το πλήγμα αυτό.

Στις αρχές του προηγούμενου μήνα ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα και κυρίως στη Μπέιτ Λαχία, τη Μπέιτ Χανούν και τη Τζαμπάλια, τον μεγαλύτερο από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο, όπως δηλώνει, να εμποδίσει τους μαχητές της Χαμάς να ανασυνταχθούν και να εξαπολύσουν επιθέσεις.

Έκτοτε οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ανακοινώσει ότι έχουν σκοτώσει εκατοντάδες «τρομοκράτες», με τους κατοίκους της βόρειας Γάζας να καταγγέλλουν ότι είναι εντελώς αποκομμένοι από τον υπόλοιπο παλαιστινιακό θύλακα.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της Γάζας και η απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων από την περιοχή έχει εγείρει ανησυχίες ότι το Ισραήλ επιδιώκει να δημιουργήσει εκεί ουδέτερη ζώνη και ενδεχομένως προετοιμάζει την επιστροφή εβραίων εποίκων. Ο στρατός του Ισραήλ έχει διαψεύσει ότι αυτή είναι η επιδίωξή του.

Νωρίτερα σήμερα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον σπιτιού προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων στον καταυλισμό Μπουρέιζ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Επίσης τουλάχιστον μία γυναίκα σκοτώθηκε και δέκα άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγμα εναντίον άλλου σπιτιού του καταυλισμού, πρόσθεσε ο ίδιος.

Εξάλλου τέσσερις άνθρωποι – «τρεις γυναίκες και ένα παιδί» - σκοτώθηκαν σε νυχτερινό πλήγμα εναντίον σπιτιού στον γειτονικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, διευκρίνισε.

Στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν από «πύραυλο που εκτοξεύθηκε από ισραηλινό drone σήμερα το πρωί» στο ανατολικό τμήμα της πόλης, εξήγησε ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, από τις 7 Οκτωβρίου 2023 στη Γάζα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 43.799 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

