Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη για τον μαζικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία, και όχι μόνο.

Η Ζιζέλ Πελικό έπεφτε επί μια δεκαετία θύμα βιασμού από άνδρες που έφερνε στο σπίτι τους ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, αφού πρώτα τη νάρκωνε ρίχνοντας στο βραδινό φαγητό της υπνωτικές ουσίες.

Η ομάδα των δικηγόρων της Πελικό θα κάνει την τελική αγόρευση την Τρίτη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υπεράσπιση του Πελικό, εν όψει της ετυμηγορίας από πέντε δικαστές που αναμένεται στις 20 Δεκεμβρίου.

Ο Ντομινίκ Πελικό βρέθηκε στο εδώλιο μαζί με άλλους 50 άνδρες στο δικαστήριο της Αβινιόν. Η δίκη ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο.

Όλες οι πτυχές αυτής της συγκλονιστικής υπόθεσης έγιναν γνωστές με κάθε λεπτομέρεια, καθώς η Πελικό παραιτήθηκε από την ανωνυμία της και η δίκη καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Ντομινίκ Πελικό παραδέχτηκε ότι νάρκωνε την τότε σύζυγό του για σχεδόν μια δεκαετία και στρατολογούσε δεκάδες άντρες από το Διαδίκτυο για να τη βιάσουν στο σπίτι τους όταν εκείνη ήταν αναίσθητη.

Η αστυνομία εντόπισε τον συγκατηγορούμενό του από χιλιάδες βίντεο που βρέθηκαν στον φορητό υπολογιστή του Πελικό, αν και δεν μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν άλλους 21 άνδρες. Οι ερευνητές είπαν ότι έχουν στοιχεία για περίπου 200 βιασμούς που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2011 και 2020.

Η πλειονότητα των κατηγορουμένων αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάλαβαν ότι η Πελικό ήταν αναίσθητη και ως εκ τούτου δεν «ήξεραν» ότι τη βίαζαν.

Αυτή η γραμμή υπεράσπισης έχει πυροδοτήσει μια μεγάλη συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με το εάν η συναίνεση πρέπει να προστεθεί στον νομικό ορισμό της Γαλλίας για τον βιασμό, ο οποίος επί του παρόντος ορίζεται ως «κάθε πράξη σεξουαλικής διείσδυσης που διαπράττεται εναντίον άλλου ατόμου με βία, περιορισμό, απειλή ή αιφνιδιασμό».

Η δίκη έριξε επίσης φως στο θέμα της σεξουαλικής επίθεσης ενώ το θύμα έχει υποβληθεί σε λήψη ναρκωτικών.

Μπλακ άουτ και απώλεια μνήμης μετά από χρόνια γάμου

Ο Ντομινίκ και η Ζιζέλ Πελικό είναι και οι δύο γεννημένοι το 1952. Παντρεύτηκαν το 1973 και απέκτησαν τρία παιδιά. Εκείνη εργάστηκε ως μάνατζερ σε μεγάλη γαλλική εταιρεία, ενώ εκείνος -εκπαιδευμένος ηλεκτρολόγος- ξεκίνησε αρκετές επιχειρήσεις που δεν είχαν επιτυχία.

Οι Πελικό έζησαν στην περιοχή του Παρισιού μέχρι το 2013, όταν αποσύρθηκαν στο γραφικό χωριό Μαζάν στη νότια Γαλλία. Είχαν ένα μεγάλο σπίτι με πισίνα και συχνά φιλοξενούσαν την ευρύτερη οικογένειά τους κατά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Κατά γενική ομολογία ήταν ένα ευτυχισμένο, δεμένο ζευγάρι. «Μοιραστήκαμε γιορτές, επετείους, Χριστούγεννα... Όλα αυτά, για μένα, ήταν ευτυχία» είπε η Πελικό.

Μεταξύ του 2011 και του 2020, η Ζιζέλ παρουσίασε ανησυχητικά συμπτώματα που θεωρούσε ότι ήταν σημάδια Αλτσχάιμερ ή όγκου στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε εκτεταμένες ιατρικές εξετάσεις. Τα μπλακ άουτ και η απώλεια μνήμης ήταν, στην πραγματικότητα, παρενέργειες των φαρμάκων που της χορηγούσε ο σύζυγός της εν αγνοία της.

Η Πελικό χώρισε από τον σύζυγό της αμέσως μετά την αποκάλυψη των εγκλημάτων του. Χρησιμοποιεί το όνομά του μόνο για τους σκοπούς της δίκης.

Ο Πελικό βρίσκεται στη φυλακή από τον Νοέμβριο του 2020. Η ποινή του θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα, όπως και των άλλων 50 κατηγορουμένων.

51 άντρες στο εδώλιο

Πενήντα άνδρες ηλικίας από 26 ως 72 ετών δικάζονται, μαζί με τον Πελικό.

Προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα: ανάμεσά τους είναι ένας πυροσβέστης, ένας ξυλουργός, ένας νοσοκόμος και ένας δημοσιογράφος. Πολλοί είναι παντρεμένοι με παιδιά. Οι περισσότεροι ζούσαν σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από την κατοικία των Πελικό.

Κάποιοι από αυτούς έχουν παραδεχτεί ότι βίασαν την Πελικό.

Η πλειονότητά τους, όμως, αρνείται τις κατηγορίες. Η υπεράσπισή τους βασίζεται στον ισχυρισμό ότι δεν πίστευαν πως αυτό που έκαναν ήταν βιασμός, επειδή δεν γνώριζαν ότι ήταν αναίσθητη και επομένως δεν μπορούσαν να δώσει τη συγκατάθεσή της.

Ο Πελικό τους διαψεύδει λέγοντας ότι όταν τους έβρισκε στο Διαδίκτυο καθιστούσε απολύτως σαφές ότι η γυναίκα του θα κοιμόταν. «Όλοι ήξεραν, δεν μπορούν να πουν το αντίθετο», είπε.

Η Γαλλία σε σοκ

Η φρίκη των πράξεων του Ντομινίκ Πελικό, ο τεράστιος αριθμός των ανδρών που εμπλέκονται στην υπόθεση και η απόφαση της Ζιζέλ να ζητήσει δημόσια δίκη έχει δώσει μεγάλη δημοσιότητα στην υπόθεση.

Δεκάδες πολίτες παρευρίσκονται καθημερινά στο δικαστήριο της Αβινιόν για να στηρίξουν την Πελικό και να τη στηρίξουν με χειροκροτήματα και προσφέροντάς της λουλούδια.

Πάνω απ 'όλα, η υπόθεση πυροδότησε μια συζήτηση για την κουλτούρα του βιασμού, τον μισογυνισμό και τη χημική υποβολή.

Φεμινιστικές ομάδες πιέζουν την κυβέρνηση να αλλάξει τον ορισμό του βιασμού ώστε να συμπεριλάβει τη συναίνεση, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Η κοινωνία έχει ήδη αποδεχθεί το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ του σεξ και του βιασμού είναι η συναίνεση» δήλωσε η γερουσιαστής των Πρασίνων Mélanie Vogel, η οποία πρότεινε πέρυσι έναν νόμο για τον βιασμό που βασίζεται στη συγκατάθεση.

