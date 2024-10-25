WSJ: Το Ισραήλ πρόσφερε συμφωνία στους ηγέτες της Χαμάς, αλλά αυτοί αρνήθηκαν

Η Wall Street Journal αναφέρει σε δημοσίευμά της ότι το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες προσέφερε στους ηγέτες της Χαμάς ασφαλή μετάβαση σε άλλη χώρα, εάν αφοπλίζονταν και απελευθέρωναν τους ομήρους που κρατούσαν.

Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα (φωτό), μετέφερε την προσφορά κατά τη διάρκεια συναντήσεων στην Αίγυπτο την περασμένη εβδομάδα.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη Άραβες μεσολαβητές, αναφέρει ότι η Χαμάς απέρριψε την πρόταση.

Όσον αφορά το μέτωπο της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν θεωρεί ότι «είναι πραγματικά επείγον» ζήτημα η εξεύρεση «διπλωματικής λύσης» στη σύρραξη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική οργάνωση, ζητώντας παράλληλα την «προστασία των αμάχων», χωρίς να ζητήσει κατάπαυση του πυρός.

«Έχουμε την αίσθηση ότι είναι πραγματικά επείγουσα η επίτευξη διπλωματικής λύσης και η πλήρης εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν πραγματικές συνθήκες ασφαλείας στα σύνορα ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο», δήλωσε ο Αντονι Μπλίνκεν μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμ Μικάτι στο Λονδίνο αναφερόμενος στις εκκλήσεις για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Προηγήθηκε η περιοδεία του Άντονι Μπλίνκεν στη Μέση μετά την εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ από το Ισραήλ, ένα γεγονός για το οποίο η Ουάσινγκτον επιμένει να πιστεύει ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής στην εξέλιξη της σύγκρουσης και αφορμή για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα.

Πηγή: skai.gr

