To αριστερό κόμμα Sumar, ο πρώην ακροαριστερός σύμμαχός του Podemos και το καταλανικό αυτονομιστικό κόμμα JxCat εντείνουν τις πιέσεις προς τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να αποδεχθεί τα πολιτικά τους αιτήματα με αντάλλαγμα να τον στηρίξουν στην ψήφιση του εθνικού προϋπολογισμού του 2025, που αποτελεί κλειδί για την επιβίωση της κυβέρνησης.

Ενώ η εύθραυστη σταθερότητα της κυβέρνησης Σάντσεθ μεταξύτου PSOE και του Sumar φαινόταν εξασφαλισμένη χάρη στην κρίσιμη υποστήριξη του δεξιού καταλανικού κόμματος JxCat και του αριστερού ERC, τα πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά περίπλοκα για τον Ισπανό πρωθυπουργό τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι σχέσεις μεταξύ του PSOE του Σάντσεθ και του JxCat έχουν ενταθεί τελευταία όμως, καθώς ο αρχηγός του JxCat, Πουτζντεμόν, και οι στενότεροι συνεργάτες του αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πολυπόθητη απαλλαγή που θα τους εξασφάλιζε ο νόμος περί αμνηστίας στο δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα που σχετίζονται με την απόπειρα απόσχισης τον Οκτώβριο του 2017.

Τον περασμένο Ιούλιο, το JxCat απέρριψε ήδη ένα πρώτο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2025. Αυτό από πολλούς εμπειρογνώμονες θεωρήθηκε ως βασικό εργαλείο για την εξασφάλιση της νομοθετικής εξουσίας του Σάντσεθ, η οποία θεωρητικά θα διαρκούσε έως το 2027.

Η δεύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης να εγκρίνει το πρώτο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2025 ήταν επίσης ανεπιτυχής, καθώς το JxCat απέρριψε και πάλι το κείμενο τον Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι ήταν «εντελώς ανεπαρκές» επειδή δεν έθετε σε προτεραιότητα τα οικονομικά συμφέροντα της Καταλονίας.

Ωστόσο, οι επτά πολυπόθητες ψήφοι των βουλευτών του JxCat, οι άλλες επτά του ERC και οι ψήφοι στο κοινοβούλιο των δύο βασκικών σχηματισμών υπέρ της ανεξαρτησίας, PNV και EH Bildu, είναι απαραίτητες για να μην πέσει η κυβέρνηση.

Έτσι, τώρα τα αυτονομιστικά κόμματα – κυρίως το JxCat – αυξάνουν τις πιέσεις προς τον Σάντσεθ σε αντάλλαγμα για να μην χάσει την εξουσία εξαιτίας τους. Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η δημιουργία μιας «καταλανικής φορολογικής υπηρεσίας» που θα εισπράττει και θα διαχειρίζεται αυτόνομα τους φόρους, παρόμοια με ό,τι κάνουν τώρα οι κοινότητες της Ναβάρα και της Χώρας των Βάσκων.

Ακροαριστερή «εξέγερση» εντός της κυβέρνησης

«Δεν είμαστε εταίροι. Θα εξετάσουμε μόνο αν αυτό που θα ψηφιστεί (στο κοινοβούλιο) ωφελεί ή όχι την Καταλονία», δήλωσαν πρόσφατα πηγές του JxCat, όπως αναφέρει η La Sexta.

Το αυτονομιστικό κόμμα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η Καταλονία δεν θα ωφεληθεί από το σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου έτους, καθώς, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, το κεντρικό κράτος θα κρατήσει το 90% των 40 δισ. ευρώ που σχεδιάζει να δαπανήσει κάθε χρόνο.

Ορισμένα μέλη του Sumar – μεταξύ των οποίων η υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ, ο υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων Πάμπλο Μπουστιντέι και ο υπουργός Παιδείας Ερνέστ Ουρτασούν – έχουν ασκήσει σαφή και έντονη κριτική.

Ορισμένα εξέχοντα μέλη του Sumar μάλιστα έχουν ενωθεί με τους Podemos εκφράζοντας τη διαφωνία τους. Το κόμμα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα στηρίξει πλέον την εκτελεστική εξουσία εάν η κυβέρνηση δεν προωθήσει περισσότερες κοινωνικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ανάσχεση της αδυσώπητης αύξησης των τιμών των κατοικιών προς αγορά ή ενοικίαση.

Οι ηγέτες του Sumar έχουν αποστασιοποιηθεί από την κυβέρνηση σε τέτοιο βαθμό που ορισμένα μέσα ενημέρωσης, καθώς και η El País, ανέφεραν την Πέμπτη ότι «το Sumar αντιτίθεται στον Σάντσεθ στο εσωτερικό της κυβέρνησης».

Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές που αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης, η ριζοσπαστική αριστερά -συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στο Sumar- είναι ανήσυχη για την «δεξιά στροφή» του PSOE και της κυβέρνησης, όπως την χαρακτηρίζει, σε ορισμένες πτυχές της κοινωνικής ατζέντας.

Η φράση που ειπώθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον Πάμπλο Ιγκλέσιας, ιδρυτή του Podemos και πρώην υπουργό κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της σταδιακής επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ του ακροαριστερού στρατοπέδου, του PSOE και της κυβέρνησης.

Αν όλα τα αριστερά κόμματα ενωθούν στο κοινοβούλιο, θα έχουν «αρκετή δύναμη για να λυγίσουν το χέρι του Πέδρο Σάντσεθ», είπε, σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων.

