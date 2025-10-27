Άγκυρα: Τα Eurofighter στο επίκεντρο της συνάντησης Ερντογάν - Στάρμερ

Λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, πέρασε την πύλη του προεδρικού μεγάρου στην Άγκυρα. Τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται, φυσικά, η συμφωνία για την πώληση μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον αγγλόγλωσσο ενημερωτικό ιστότοπο Middle East Eye, ο Στάρμερ έστειλε στην Άγκυρα πριν από την άφιξή του δύο Eurofighter. Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα αεροσκάφη θα παραμείνουν στην Τουρκία ή αν πρόκειται για συμβολική κίνηση από την πλευρά του Βρετανού πρωθυπουργού.

Πηγές αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός της Άγκυρας για την ενίσχυση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας προβλέπει ένα μείγμα 40 Eurofighter, 40 F35 και 40 τουρκικής κατασκευής KAAN.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σκοπό να θέσει το θέμα αγοράς μεταχειρισμένων μαχητικών Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται ανώνυμη πηγή, η Τουρκία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την αγορά 12 Eurofighter από τις δύο χώρες. Για την πώληση μεταχειρισμένων αεροσκαφών απαιτείται η έγκριση της κοινοπραξίας Eurofighter, στην οποία συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Από τις 23 Ιουλίου, η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αγορά Eurofighter. Το Λονδίνο υπήρξε βασικός υποστηρικτής της Τουρκίας στην προσπάθεια για άρση των γερμανικών αντιρρήσεων σχετικά με την πώληση των μαχητικών.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε ότι στη συνάντηση θα συζητηθούν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες βασίζονται σε στενή συμμαχία, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης οι εξελίξεις στη Γάζα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας και το διμερές εμπόριο.

Τον Κιρ Στάρμερ συνοδεύουν στην Άγκυρα ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, και ο αρχηγός της Βασιλικής Αεροπορίας, πτέραρχος Χαρβ Σμιθ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.