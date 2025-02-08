Viral βίντεο: Άνδρας βανδάλισε την Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα με καλυμένο το πρόσωπο, να έχει εισβάλει στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό και να βανδαλίζει τον Ναό.

Ο άνδρας, Ρουμανικής καταγωγής, φαίνεται να κλωτσάει βίαια έξι χρυσά καντηλέρια από το βωμό ακριβώς πάνω από είσοδο του τάφου του Αγ. Πέτρου, ενώ τραβάει με μανία και το λευκό τραπεζομάντηλο.

The parasite breaks into Vatican and devastates what he finds in St. Peter's Basilica. pic.twitter.com/Kfj59NjLHM — RadioGenoa (@RadioGenoa) February 7, 2025

Οι τουρίστες παρακολουθούσαν με τρόμο, καθώς το προσωπικό ασφαλείας έσπευσε να συλλάβει τον ασεβή βάνδαλο, προτού προκαλέσει και άλλες ζημιές.

Vandal desecrates St. Peter's Basilica



A masked intruder broke through the barriers inside St. Peter’s Basilica, toppled six candelabras dating back to 1865 — each valued at €30,000 — and then ripped off the covering from Saint Peter’s tomb.



The Vatican Gendarmerie quickly… pic.twitter.com/MRVEhGJhL2 — NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2025

Πηγή: skai.gr

