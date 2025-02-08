Λογαριασμός
Άνδρας βανδάλισε την Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό – Viral βίντεο

Ο άνδρας φαίνεται να κλωτσάει βίαια έξι χρυσά καντηλέρια από το βωμό ακριβώς πάνω από είσοδο του τάφου του Αγ. Πέτρου, ενώ τραβάει με μανία και το λευκό τραπεζομάντηλο

Viral βίντεο: Άνδρας βανδάλισε την Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα με καλυμένο το πρόσωπο, να έχει εισβάλει στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό και να βανδαλίζει τον Ναό.

Ο άνδρας, Ρουμανικής καταγωγής, φαίνεται να κλωτσάει βίαια έξι χρυσά καντηλέρια από το βωμό ακριβώς πάνω από είσοδο του τάφου του Αγ. Πέτρου,  ενώ τραβάει με μανία και το λευκό τραπεζομάντηλο.

Οι τουρίστες παρακολουθούσαν με τρόμο, καθώς το προσωπικό ασφαλείας έσπευσε να συλλάβει τον ασεβή βάνδαλο, προτού προκαλέσει και άλλες ζημιές.

