Σε μια ιστορική στιγμή, και οι τρεις χώρες της Βαλτικής - Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία - ολοκλήρωσαν την αποσύνδεσή τους από το ρωσικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Λιθουανίας, στο πλαίσιο ενός σχεδίου βάσει του οποίου οι τρεις χώρες δηλώνουν ότι θα υπάρξει στενότερη ενσωμάτωση στην ΕΕ και θα ενισχυθεί η ασφάλειά τους.

Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία αποσυνδέθηκαν από το κοινό δίκτυο IPS/UPS και, έπειτα από δοκιμές της τελευταίας στιγμής, οι τρεις χώρες της Βαλτικής θα συγχρονιστούν με το δίκτυο της ΕΕ στις 14:00 ώρα Ελλάδος αύριο, Κυριακή, αφού στο μεταξύ εξασφαλίσουν μόνες τους τη λειτουργία του δικτύου τους.

"Πετύχαμε τον στόχο για τον οποίο αγωνιζόμασταν τόσο καιρό. Τώρα εμείς έχουμε τον έλεγχο", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ενέργειας της Λιθουανίας Ζιγκιμάντας Βαϊτσιούνας.

Οι τρεις χώρες της Βαλτικής προχώρησαν σήμερα στην αποσύνδεσή τους από το ρωσικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να ενσωματωθούν στο ευρωπαϊκό σύστημα, ύστερα από μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από χρόνια και κατέστη επείγουσα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, που είναι μέλη της ΕΕ και του NATO από το 2004, αποκόπηκαν από το ρωσικό δίκτυο, στο οποίο ήταν συνδεδεμένες από την εποχή της σοβιετικής ένωσης, για να εμποδίσουν τη Μόσχα να το χρησιμοποιήσει ως όπλο εναντίον τους.

"Εξαλείψαμε κάθε θεωρητική πιθανότητα η Ρωσία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο του ενεργειακού δικτύου ως όπλο", πρόσθεσε ο Λιθουανός υπουργός Ενέργειας.

Η διαδικασία αποσύνδεσης άρχισε στις 06:00 και ολοκληρώθηκε σήμερα στις 09:09 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), διευκρίνισε.

"Αυτήν τη στιγμή την περιμέναμε καιρό", συμπλήρωσε αφού επικοινώνησε με τους ομολόγους του της Εσθονίας και της Λετονίας.

"Το ενεργειακό σύστημα των κρατών της Βαλτικής βρίσκεται επιτέλους στα χέρια μας. Εμείς ελέγχουμε την κατάσταση", κατέληξε.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, εξέφρασε την ικανοποίησή της, χαιρετίζοντας "μια νίκη για τη δημοκρατία" σε ανάρτησή της στο X.

Επίσημοι εορτασμοί προβλέπεται να γίνουν και στις τρεις χώρες. Η Λετονία προγραμματίζει σήμερα εκδήλωση κατά την οποία θα κοπεί ένα ηλεκτρικό καλώδιο που την συνδέει με τη Ρωσία, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να μετάσχει αύριο στο Βίλνιους, στη Λιθουανία, σε τελετή με τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής.

Ο Λιθουανός πρωθυπουργός Τζιντότας Παλούτσκας έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο X για την "αρχή μιας νέας εποχής ενεργειακής ανεξαρτησίας" των τριών χωρών.

Οι τρεις σταθεροί υποστηρικτές του Κιέβου σταμάτησαν τις αγορές ενέργειας από τη Ρωσία μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Το υπουργείο Ενέργειας της Λιθουανίας ανέφερε στο Reuters ότι έχει καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα οποία ορισμένοι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας, όπως εργοστάσια, θα μπορούσαν να αποσυνδεθούν προσωρινά από το δίκτυο σε περίπτωση έλλειψης ενέργειας, ώστε να διατηρηθεί ο βασικός εφοδιασμός.

