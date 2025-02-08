Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει τρεις ακόμη ισραηλινούς ομήρους το Σάββατο, σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται από το Ισραήλ, σύμφωνα με το BBC.

Η Χαμάς έχει ανακοινώσεις ότι πρόκειται για τους τους άνδρες πολίτες Eli Sharabi, Ohad Ben Ami και Or Levy, οι οποίοι θα επιστρέψουν σπίτι τους μετά από 16 μήνες αιχμαλωσίας.

H απελευθέρωση των 3 ομήρων θα γίνει στο Deir al-Balah της κεντρικής Γάζας, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι άλλοι 183 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι πρόκειται να επιστραφούν στη Γάζα, σήμερα, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας. Πρόκειται για «18 φυλακισμένους καταδικασμένους σε θάνατο, 54 καταδικασμένους σε βαριές ποινές και 111 που συνελήφθησαν στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου» 2023, σύμφωνα με την Εταιρεία Παλαιστινίων Φυλακισμένων.

Ποιοι είναι οι όμηροι που θα απελευθερωθούν

Ο Eli Sharabi, 52 ετών, μεταφέρθηκε από το Kibbutz Beeri μαζί με τον αδελφό του, Yossi, ο θάνατος του οποίου έχει επιβεβαιωθεί. Η βρετανικής καταγωγής σύζυγος του Eli, Lianne, και οι δύο κόρες του, Noiya και Yahel, δολοφονήθηκαν κατά την επίθεση.

When Eli Sharabi was abducted by Hamas on October 7th, Israel wasn’t sure what happened to his two daughters and wife, Noiya, Yahel, and Lianne. Were they taken with him? They were found shortly after, their bodies charred, embracing each other. pic.twitter.com/BYK4WUNRvR — Gabi Ritterband (@gabiritterband) February 8, 2025

Ο Ohad Ben Ami, 56 ετών, μεταφέρθηκε επίσης από το Kibbutz Beeri, μαζί με τη σύζυγό του, Raz. Αργότερα απελευθερώθηκε από τη Χαμάς.Ο Ben Ami, λογιστής, είναι «γνωστός για την καλή του κρίση και την αίσθηση του χιούμορ», σύμφωνα με το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων.

Ο Or Levy, 34 ετών, προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Rishon LeZion, μια πόλη νότια του Τελ Αβίβ, έφυγε από το φεστιβάλ Nova μαζί με τη σύζυγό του Eynav, όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στην εκδήλωση.

Ο Levy αιχμαλωτίστηκε και το πτώμα της Eynav βρέθηκε σε ένα καταφύγιο βομβαρδισμού όπου το ζευγάρι είχε κρυφτεί.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι αρχές έχουν λάβει τη λίστα των ομήρων που επρόκειτο να απελευθερωθούν το Σάββατο και ότι οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί.

Μέχρι στιγμής, 18 όμηροι έχουν απελευθερωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας στις 19 Ιανουαρίου, με το Ισραήλ σε αντάλλαγμα να έχει απελευθερώσει 383 κρατούμενους.

Περίπου 33 όμηροι και 1.900 κρατούμενοι αναμένεται να απελευθερωθούν μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης της εκεχειρίας σε τρεις εβδομάδες. Το Ισραήλ λέει ότι οκτώ από τους 33 είναι νεκροί.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει τους 183 Παλαιστίνιους κρατούμενους - περισσότεροι από 70 εκτίουν ισόβια ή μακροχρόνιες ποινές- άλλοι είναι κάτοικοι της Γάζας που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σημειώνεται ότι η Χαμάς πήρε 251 ομήρους και σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους όταν επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, πυροδοτώντας τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 47.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την επίθεση του Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα. Περίπου τα δύο τρίτα των κτιρίων της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τις επιθέσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο επικεφαλής του γραφείου μέσων ενημέρωσης της Χαμάς στη Γάζα, Salama Marouf, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην πόλη της Γάζας: «Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει καταστροφική λόγω της ισραηλινής παρεμπόδισης». Είπε ότι μόνο 8.500 από τα αναμενόμενα 12.000 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, οι προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού και καταφυγίων έχουν καθυστερήσει σκόπιμα.

Ο ισχυρισμός αυτός έρχεται σε αντίθεση με τον επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ, ο οποίος την Πέμπτη δήλωσε ότι 10.000 φορτηγά με τρόφιμα, φάρμακα και σκηνές πέρασαν στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας.

Οι λεπτομέρειες της ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων δόθηκαν στη δημοσιότητα την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να προωθεί την ευρέως επικριθείσα πρότασή του να μετακινηθούν όλοι οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα και να την αναπλάσει ως διεθνή ταξιδιωτικό προορισμό.

Η ανακοίνωσή του - για την «κατάληψη» της Λωρίδας της Γάζας από τις ΗΠΑ, την επανεγκατάσταση του παλαιστινιακού πληθυσμού της και τη μετατροπή της περιοχής σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» - περιέπλεξε τις συνομιλίες για το προγραμματισμένο επόμενο στάδιο της κατάπαυσης του πυρός.

Ωστόσο, οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν με διαμεσολαβητές στο Κατάρ αργότερα το Σάββατο.

Η ιδέα του Τραμπ καταδικάστηκε έντονα από τις αραβικές χώρες και τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.