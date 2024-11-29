Πέρασε ο νόμος για την απαγόρευση χρήσης social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία

Η Αυστραλία απαγορεύει πλέον στα παιδιά κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού το κοινοβούλιο της ενέκρινε τους αυστηρότερους νόμους στον κόσμο.

Η απαγόρευση, η οποία δεν θα τεθεί σε ισχύ για τουλάχιστον 12 μήνες, θα μπορούσε να επιβάλει στις εταιρείες τεχνολογίας πρόστιμο έως και 50 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (32,5 εκατομμύρια δολάρια) εάν δεν συμμορφωθούν.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο νόμος είναι απαραίτητος για την προστασία των νέων από τις «βλάβες» που μπορεί να προκαλέσουν τα social media, θέση που είχε μεγάλη απήχηση στους γονείς.

Ωστόσο, οι επικριτές λένε ότι τα ερωτήματα σχετικά με το πώς θα λειτουργήσει η απαγόρευση - και ο αντίκτυπός της στην ιδιωτική ζωή και την κοινωνική διασύνδεση - έχουν μείνει αναπάντητα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη προσπάθεια παγκοσμίως να περιοριστεί η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, αλλά τα 16 χρόνια είναι η υψηλότερη ελάχιστη ηλικία που έχει οριστεί από οποιαδήποτε χώρα. Σε αντίθεση με άλλες προσπάθειες, δεν περιλαμβάνει εξαιρέσεις για υπάρχοντες χρήστες ή για όσους έχουν γονική συναίνεση.

Έχοντας περάσει από τη Γερουσία με 34 ψήφους υπέρ έναντι 19 κατά, αργά την Πέμπτη, το νομοσχέδιο επέστρεψε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από όπου πέρασε νωρίς την Παρασκευή.

«Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν παιδική ηλικία και οι γονείς να ξέρουν ότι τα προσέχουμε» δήλωσε ο Αλμπανέζε.

Ο νόμος δεν προσδιορίζει ποιες πλατφόρμες θα απαγορευτούν.

Αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν αργότερα από την υπουργό Επικοινωνιών της Αυστραλίας, ο οποίος θα ζητήσει συμβουλές από την αρμόδια Αρχή eSafety.

Ωστόσο, η υπουργός δήλωσε ότι η απαγόρευση θα περιλαμβάνει το Snapchat, το TikTok, το Facebook, το Instagram και το X.

Οι πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών και ανταλλαγής μηνυμάτων εξαιρούνται, όπως και οι ιστότοποι που μπορούν να προσπελαστούν χωρίς λογαριασμό, όπως το YouTube.

Πηγή: skai.gr

