Γεωργία: Επεισόδια στην Τιφλίδα μετά την απόφαση για αναστολή διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ - Βίντεο

Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην Τιφλίδα. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από τη γεωργιανή Βουλή για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην απόφαση του κυβερνώντος κόμματος να αναστείλει τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ για τέσσερα χρόνια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με αύρες και δακρυγόνα. Σαράντα τρία άτομα συνελήφθησαν και 32 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμούς διαδηλωτών.



Ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε του κόμματος Γεωργιανό Όνειρο ανακοίνωσε την απόφαση σε συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας ότι η ένταξη στο μπλοκ δεν θα είναι στην ημερήσια διάταξη μέχρι το τέλος του 2028, κάτι που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.



Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά την έκδοση ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που καταδίκασε τις εκλογές της 26ης Οκτωβρίου. Το ψήφισμα ανέφερε ότι οι βουλευτικές εκλογές δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες και ζητά να διεξαχθούν ξανά οι εκλογές υπό διεθνή εποπτεία εντός ενός έτους και να επιβληθούν κυρώσεις σε κορυφαίους Γεωργιανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού.

Ο Κομπαχίτζε επέμεινε ότι η Γεωργία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και ότι «είναι δική μας ευθύνη να καταστήσουμε τη Γεωργία πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας», αλλά ότι «οι σχέσεις Γεωργίας-ΕΕ είναι διμερείς και μπορούν να είναι μόνο διμερείς. Είναι κατηγορηματικά απαράδεκτο για εμάς να θεωρούμε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια χάρη που πρέπει να μας χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση». Είπε ότι η Γεωργία θα είναι επαρκώς προετοιμασμένη οικονομικά για την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών στην ΕΕ έως το 2030.Σύμφωνα με τον ίδιο, «το θέμα της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην ΕΕ χρησιμοποιείται ως όργανο εκβιασμού, όπως συνέβη σε περίπτωση χορήγησης του καθεστώτος υποψήφιας προς την ΕΕ στη χώρα».Ο Κομπαχίτζε δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα αρνηθεί κάθε χρηματοδότηση που προέρχεται από τις Βρυξέλλες, ωστόσο είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Ένωσης ότι διακόπτει κάθε δημοσιονομική στήριξη προς τη Γεωργία λόγω του περιβόητου, κατά πολλούς ρωσικής έμπνευσης , νόμου περί «ξένων πρακτόρων» και άλλων αποφάσεων του κυβερνώντος κόμματος που θεωρήθηκαν αντιδημοκρατικές.Η αντιπολίτευση να αρνείται να αναγνωρίσει τη νομιμότητα του νέου κοινοβουλίου και μποϊκοτάρει τις εργασίες του. Το γεωργιανό κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο του υπουργικό συμβούλιο, αλλά οι έδρες της αντιπολίτευσης παραμένουν κενές.Η Τιφλίδα υπέβαλε επίσημα αίτηση ένταξης στην ΕΕ τον Μάρτιο του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Της χορηγήθηκε το καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ τον Δεκέμβριο του επόμενου έτους, προς μεγάλη χαρά πολλών Γεωργιανών που πανηγύρισαν στους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν να διαδηλώνουν κατά αυτής της αδικίας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

