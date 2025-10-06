«Διμέτωπη» πρόκληση για τη φον ντερ Λάιεν

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής για δεύτερη φορά, μέσα σε τρεις μήνες, βρίσκεται η πρόεδρος της Κομισιόν από ευρωβουλευτές της άκρας Δεξιάς και της Αριστεράς, που την κατηγορούν οι μεν για αδιαφάνεια σε σχέση με εμπορικές συμφωνίες και οι δε για τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα, αντίστοιχα.



Η σχετική συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, με την παρέμβαση του προέδρου των Πατριωτών για την Ευρώπη, Ζορντάν Μπαρντελά, που πρόκειται να επικρίνει την πρόεδρο της Κομισιόν τόσο για τη συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur), όσο και για εκείνη με τις ΗΠΑ, που υπεγράφη τον περασμένο Αύγουστο. Αμέσως μετά, τον λόγο θα πάρει η επικεφαλής της Αριστεράς Μανόν Ομπρί, που εκτός από την κριτική στην εμπορική πολιτική που ασκεί η Κομισιόν, αναμένεται να κατηγορήσει την φον ντερ Λάιεν για «συνενοχή στην γενοκτονία» στη Γάζα.



Επί της ουσίας, οι Γάλλοι ευρωβουλευτές επιχειρούν να μεταφέρουν την εγχώρια ατζέντα στο Ευρωκοινοβούλιο -εν μέσω πολιτικής κρίσης στη χώρα- που οδήγησε, μάλιστα, σήμερα σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνού.

Χωρίς προοπτική υπερψήφισης

Όμως, αν και η Κομισιόν υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν πρόκειται να καταπέσει μέσω των ψηφοφοριών – την ερχόμενη Πέμπτη – αρκετά ερωτηματικά δημιουργεί το ότι ο φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός, που τη στηρίζει, δεν έχει αποτρέψει αυτές τις κινήσεις.



Η ίδια, που θα υπερασπιστεί τις θέσεις της απόψε ενώπιον της Ολομέλειας και έχοντας στο πλευρό της το Κολλέγιο των Επιτρόπων, βασίζει την πολιτική της «επιβίωση» στο κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τους Σοσιαλδημοκράτες, οι επικεφαλής των οποίων, Μάνφρεντ Βέμπερ και Ιράτσε Γκαρσία, έχουν απωλέσει εδώ και καιρό την εμπιστοσύνη μεταξύ τους.

Χρηματοδοτικό κενό 20 εκ. ευρώ

Την ίδια ώρα, και ενώ οι συζητήσεις για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας θα κορυφωθούν αυτόν τον μήνα, εν αναμονή του «οδικού χάρτη» της Κομισιόν, νέα προσκόμματα στο φιλόδοξο πρόγραμμα της φον ντερ Λάιεν για τον «επανεξοπλισμό της Ευρώπης» δημιουργεί η έλλειψη περίπου 20 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, μέσω του σχετικού κανονισμού (EDIP), που έρχεται αύριο στο Ευρωκοινοβούλιο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.



Για το χρηματοδοτικό κενό η Κομισιόν φέρεται να προτείνει δύο λύσεις, καθώς δεν μπορούν να αντληθούν κονδύλια από τον τρέχοντα ευρωπαϊκό προϋπολογισμό: να δοθούν σε εθελοντική βάση από τα κράτη-μέλη αδιάθετα κονδύλια στο πλαίσιο του ταμείου ανάκαμψης (RRF) ή οι χώρες, που μετέχουν στο SAFE -τον δανειοδοτικό μηχανισμό 150 δις- να προσφέρουν κάποια από τα χρήματα, που θα λάβουν για τη χρηματοδότηση της EDIP. Απρόθυμα ως προς τις προτάσεις εμφανίζονται, πάντως, αρκετά κράτη-μέλη.

Deutsche Welle

