Βίντεo: Tα συντρίμμια του αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν

Bίντεο από τα συντρίμμια του αεροσκάφους που συνετρίβη νωρίτερα στη Ρωσία με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Στα πλάνα αποτυπώνεται το σημείο όπου κατέπεσε το αεροσκάφος με την διαλυμένη άτρακτο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

BREAKING — A Russian jet frequently used by Prigozhin crashed, per pro-Wagner telegram accounts.



Multiple Russian media reports say all 10 people on board died.



The crashed jet belonged to Prigozhin, but he usually flew on another plane - source tells Readovka



