Την απέλαση αλλοδαπού, με νόμιμη άδεια διανομής, ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης, καθώς με ανάρτηση του καλεί μετανάστες να έλθουν παράνομα στο Ναύπλιο «γιατί κανείς δεν τους ελέγχει».

«Τα συγκεκριμένα βίντεο διακινούν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνται από κυκλώματα λάθροδιακινητών για να πείσουν παράνομους μετανάστες να έλθουν στην ΕΕ» επισημαίνει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ένας αλλοδαπός, με νόμιμη άδεια διαμονής, με ανάρτηση του καλεί μετανάστες να έλθουν παράνομα στο Ναύπλιο γιατί κανείς δεν τους ελέγχει. Τα συγκεκριμένα βίντεο που διακινούν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνται από κυκλώματα λάθροδιακινητών για να πείσουν παράνομους μετανάστες… pic.twitter.com/YHTOCg0sBh — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) June 24, 2026

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη αναλυτικά

«Ένας αλλοδαπός, με νόμιμη άδεια διαμονής, με ανάρτηση του καλεί μετανάστες να έλθουν παράνομα στο Ναύπλιο γιατί κανείς δεν τους ελέγχει. Τα συγκεκριμένα βίντεο που διακινούν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνται από κυκλώματα λάθροδιακινητών για να πείσουν παράνομους μετανάστες να έλθουν στην ΕΕ. Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία,

σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία και έδωσα εντολή στις υπηρεσίες να ανακαλέσουν την άδεια διαμονής του και να εκκινήσει η διαδικασία της απέλασης του βάσει των νέων διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης».

"Είμαστε στο Ναύπλιο 150χλμ απο την Αθήνα για δουλειά, οσοι δεν έχουν χαρτιά να μην ανησυχούν & 50 χρόνια να μείνετε σε αυτά τα μέρη, η αστυνομία δεν πρόκειται να έρθει"



Υπήκοος Μπαγκλαντές, νταλαβερτζής που συμβουλεύει, υποδέχεται κλείνει δουλειές, συνοψίζει την νοοτροπία τους https://t.co/Yt9qtPizBo pic.twitter.com/Crw8yVJBSF — Σταυροφόρος (@stavroforos_) June 22, 2026

«Είμαστε στο Ναύπλιο 150χλμ απο την Αθήνα για δουλειά, όσοι δεν έχουν χαρτιά να μην ανησυχούν & 50 χρόνια να μείνετε σε αυτά τα μέρη, η αστυνομία δεν πρόκειται να έρθει» φέρεται να δηλώνει στο βίντεο ο αλλοδαπός, υπήκοος Μπαγκλαντές.

Πηγή: skai.gr

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