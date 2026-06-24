Μέσα σε κλίμα οδύνης και θρήνου τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026 στο Βαρύπετρο Χανίων η κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία έπεσε θύμα δολοφονίας από τον 43χρονο ενοικιαστή της.

Σύμφωνα με το Creta24, οι δικοί της άνθρωποι, που ακόμα και σήμερα αδυνατούν να πιστέψουν τον άδικο χαμός της, ζητούν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Ο 43χρονος άνδρας που φέρεται ότι ομολόγησε πως αυτός αφαίρεσε την ζωή της 45χρονης και ότι υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό, οδηγήθηκε χθες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα με την κατηγορία της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Σύμφωνα με την απόφαση του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από την χώρα, και περιοριστικούς όρους.

Οδηγούμενος από τους αστυνομικούς στην αστυνομική διεύθυνση για τα σχετικά έγγραφα, αφού υπέγραψε, συνελήφθη αμέσως για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Εκ νέου οδηγήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για την ανθρωποκτονία, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

Πηγή: skai.gr

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