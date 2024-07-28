Βίντεο: Ο Ερντογάν φαίνεται να «χαστουκίζει» αγοράκι επειδή δεν του φιλά το χέρι

Πολλά σχόλια έχει συγκεντρώσει η χειρονομία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που φαίνεται να δίνει ένα... χαστουκάκι σε μικρό αγόρι, επειδή δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να του φιλήσει το χέρι.

Ο Τούρκος προεδρος παραβρέθηκε σε γιορτή για την παράδοση των κλειδιών νέων σπιτιών που κατασκευάστηκαν στην επαρχία Ρίζε.

Κάποια στιγμή ανεβαίνουν στη σκηνή μικρά παιδιά. Ο πιτσιρίκος δεν έχει καταλάβει ότι ο Ερντογάν το προτείνει το χέρι για να το φιλήσει και απλώς τον... χαιρετά. Τότε ο Τούρκος πρόεδρος του... σπρώχνει το μάγουλο με το δεξί του χέρι και κάτι του λέει. Ο μικρός, εμφανώς σε αμηχανία, καταλαβαίνει ότι πρέπει να του φιλήσει το χέρι και μετά επιστρέφει να τον αγκαλιάσει.

Δείτε το βίντεο:





Πηγή: skai.gr

