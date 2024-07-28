Γερμανία: Μυστικές διαπραγματεύσεις για απελάσεις επικίνδυνων ισλαμιστών

Απελάσεις βίαιων ισλαμιστών, ακόμη και Σύρων και Αφγανών, ενδεχομένως μέσω γειτονικών κρατών, υποσχέθηκε εκ νέου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία διεξάγει εμπιστευτικού χαρακτήρα διαπραγματεύσεις με «διάφορες» χώρες.

«Τα γερμανικά συμφέροντα είναι ξεκάθαρα η πρώτη μου προτεραιότητα. Θέλουμε ιδιαίτερα να απελαύνουμε με συνέπεια τους βίαιους ισλαμιστές οι οποίοι διαπράττουν εγκλήματα. Διαπραγματευόμαστε εμπιστευτικά με διάφορα κράτη για να κάνουμε εκ νέου πιθανές απελάσεις προς το Αφγανιστάν και την Συρία», δήλωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ στην εφημερίδα BILD και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό «η ομοσπονδιακή αστυνομία να μπορεί να υποστηρίξει τα κρατίδια που είναι υπεύθυνα για αυτές τις απελάσεις το συντομότερο δυνατό ώστε όποιος δεν έχει δικαίωμα να μείνει στη Γερμανία, να φεύγει από τη χώρα μας πολύ πιο γρήγορα».

Η Συρία και το Αφγανιστάν παραμένουν οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης αιτούντων άσυλο στην Γερμανία. Μόνο κατά το α' εξάμηνο του έτους, έχουν ζητήσει άσυλο 40.000 Σύροι και 20.000 Αφγανοί. Συνολικά, στη χώρα ζουν σήμερα σχεδόν ένα εκατομμύριο Σύροι και τουλάχιστον 400.000 Αφγανοί, στην συντριπτική τους πλειοψηφία πρόσφυγες οι οποίοι ζητούν άσυλο. Το εάν κάποιος δικαιούται προστασία στην Γερμανία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με σημαντικότερο όλων το εάν στην πατρίδα του απειλείται η ζωή του.

Πριν από λίγες ημέρες δικαστήριο του Μούνστερ αποφάνθηκε ότι οι συνθήκες στην Συρία δεν είναι πλέον τόσο επικίνδυνες ώστε να δικαιολογούν καθεστώς γενικής προστασίας για όσους εγκαταλείπουν τη χώρα. Η δημόσια αντιπαράθεση έχει κλιμακωθεί έπειτα και από τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στα οποία εμπλέκονταν Σύροι και Αφγανοί. Ένα από αυτά ήταν και η δολοφονία του ελληνικής καταγωγής Φίλιππου Τσάνη από 18χρονο Σύρο που είχε φθάσει στη Γερμανία το 2016.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει ωστόσο τις επιφυλάξεις του: «Σε όλες τις περιοχές της Συρίας συνεχίζονται πολεμικές επιχειρήσεις ποικίλης έντασης. Υπάρχουν επίσης αξιόπιστες αναφορές για μερικές φορές σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών βασανιστηρίων και εκτελέσεων, οι οποίες κατά το παρελθόν έχουν επηρεάσει και τους παλιννοστούντες» και για αυτό τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να αξιολογούν ότι «δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ασφαλή επιστροφή των προσφύγων», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

«Οι ανακοινώσεις του καγκελάριου Όλαφ Σολτς περί απελάσεων δεν έχουν μέχρι στιγμής καμία αξία. Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στις δικαιολογίες της κυβέρνησης», δήλωσε σχετικά στην BILD ο επικεφαλής των βουλευτών της Χριστιανοκοινωνικής Ενωσης (CSU) Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

