«Αυτός ο πυρηνικός αντιδραστήρας στο Αράκ δημιουργήθηκε για έναν σκοπό: την κατασκευή πυρηνικής βόμβας», αναφέρουν σε ανάρτησή του οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, τονίζοντας πως έχει πλέον εξουδετερωθεί. Μάλιστα, δημοσιεύουν ένα βίντεο που σημειώνουν δείτε πιο προσεχτικά τον αντιδραστήρα. Παράλληλα, δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν το χτύπημα σε αυτόν σήμερα το πρωί.

Δείτε το βίντεο:

⭕This nuclear reactor in Arak was created for one purpose: to build a nuclear bomb.



It has now been neutralized. Here is a closer look at the reactor itself: pic.twitter.com/4KBDsgp8IN — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

The IDF releases footage showing its strike this morning on Iran's Arak heavy water reactor.



The reactor was only partially built, and Iran had informed the IAEA that it planned to begin operating the facility next year.



The military says “the strike targeted the component… pic.twitter.com/VWZG4UG0fz — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 19, 2025

Ο αντιδραστήρας ήταν υπό κατασκευή και το Ιράν είχε ενημερώσει τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA στα αγγλικά) ότι σχεδίαζε να ξεκινήσει τη λειτουργία της εγκατάστασης τον επόμενο χρόνο, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «η επίθεση στόχευσε το εξάρτημα που προοριζόταν για την παραγωγή πλουτωνίου, προκειμένου να αποτραπεί η αποκατάσταση του αντιδραστήρα και η χρήση του για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων».

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε χτύπημα στις εγκαταστάσεις Χοντάμπ του Ιράν χωρίς ραδιολογικές επιπτώσεις

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA στα αγγλικά) έχει πληροφορίες ότι ο ερευνητικός αντιδραστήρας βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ του Ιράν έχει πληγεί, αλλά δεν έχει αναφέρει ραδιολογικές επιπτώσεις, ανέφερε νωρίτερα σε μια ενημέρωση σχετικά με τις ισραηλινές επιθέσεις που στοχεύουν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Ο ΔΟΑΕ έχει πληροφορίες ότι ο ερευνητικός αντιδραστήρας βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ (πρώην Αράκ), ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή, έχει πληγεί. Δεν λειτουργούσε και δεν περιείχε πυρηνικό υλικό, επομένως δεν υπήρχαν ραδιολογικές επιπτώσεις», ανέφερε ο ΔΟΑΕ σε μια ανάρτηση στο X.

«Προς το παρόν, ο ΔΟΑΕ δεν έχει πληροφορίες που να δείχνουν ότι το εργοστάσιο βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ έχει πληγεί», πρόσθεσε.

IAEA has information the Khondab (former Arak) heavy water research reactor, under construction, was hit. It was not operational and contained no nuclear material, so no radiological effects.

At present, IAEA has no information indicating the Khondab heavy water plant was hit. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 19, 2025

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε νωρίτερα τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι και τον οργανισμό ότι είναι συνένοχοι στη συνεχιζόμενη σύγκρουση, λέγοντας ότι η «προκατειλημμένη» αναφορά τους σχετικά με τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν χρησιμοποιήθηκε ως «πρόσχημα» για να επιτεθεί το Ισραήλ.

Απαντώντας στο πρόσφατο σχόλιο του Γκρόσι ότι ο οργανισμός δεν έχει αδιάσειστα στοιχεία ότι το Ιράν αναπτύσσει ενεργά πυρηνικά όπλα, ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ δήλωσε: «Είναι πολύ αργά».

«Αποκρύψατε αυτήν την αλήθεια στην απολύτως προκατειλημμένη έκθεσή σας, η οποία [εργαλειοποιήθηκε] από τους E3/ΗΠΑ [Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ] για να συνταχθεί ένα ψήφισμα με τον αβάσιμο ισχυρισμό περί "μη συμμόρφωσης"», έγραψε ο Μπαγκέι στην πλατφόρμα X.

«Το ίδιο ψήφισμα χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια, ως έσχατη πρόφαση, από ένα γενοκτονικό, πολεμοχαρές καθεστώς για να διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά του Ιράν και να εξαπολύσει μια παράνομη επίθεση στις ειρηνικές πυρηνικές μας εγκαταστάσεις», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Γνωρίζετε πόσοι αθώοι Ιρανοί έχουν σκοτωθεί/ακρωτηριαστεί ως αποτέλεσμα αυτού του εγκληματικού πολέμου;», ρώτησε και πρόσθεσε: «Οι παραπλανητικές αφηγήσεις έχουν τρομερές συνέπειες, κύριε Γκρόσι, και απαιτούν λογοδοσία».

«Προδώσατε το καθεστώς μη διάδοσης. Κάνατε τον ΔΟΑΕ εταίρο σε αυτόν τον άδικο πόλεμο επιθετικότητας».

DG @rafaelmgrossi:“We did not have any evidence of a systematic effort [by Iran] to move into a nuclear weapon.”

This is too late, Mr. Grossi: you obscured this truth in your absolutely biased report that was instrumentalize by E3/U.S. to craft a resolution with baseless… pic.twitter.com/A2cQcyqiFy — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 19, 2025

