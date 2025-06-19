Οι πρεσβείες των ΗΠΑ έχουν αρχίσει και πάλι να κάνουν ραντεβού για τη χορήγηση φοιτητικών αδειών εισόδου, αλλά θα αυξήσουν σημαντικά τους ελέγχους στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των αιτούντων, προκειμένου να ελέγξουν αν είναι εχθρικοί προς τη χώρα ή αν αποτελούν απειλή για την εθνική της ασφάλεια, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι εργαζόμενοι στις πρεσβείες και τα προξενεία θα πρέπει να διεξάγουν «έναν ολοκληρωμένο και πλήρη έλεγχο» όλων των φοιτητών που υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση φοιτητικής βίζας προκειμένου να εντοπίσουν αυτούς «που έχουν εχθρική στάση προς τους πολίτες, τον πολιτισμό, την κυβέρνηση, τους θεσμούς ή τις ιδρυτικές αξίες μας», ανέφερε το υπόμνημα με ημερομηνία 18 Ιουνίου, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Στις 27 Μαΐου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τις αμερικανικές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο να μην προγραμματίσουν νέα ραντεβού για τη χορήγηση φοιτητικής βίζας, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμαζόταν να επεκτείνει τους ελέγχους στα μέσα κοινωνικής δικτύωση των αιτούντων ξένων φοιτητών.

Το υπόμνημα, το οποίο έχει υπογράψει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καλεί τα στελέχη των πρεσβειών να αναζητούν «αιτούντες που έχουν ιστορικό πολιτικού ακτιβισμού, κυρίως όταν συνδέεται με βίαια επεισόδια ή με τις απόψεις που αναφέρονται πιο πάνω» και προσθέτει ότι «θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να συνεχίσουν αυτού του είδους τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ».

Ο Ρούμπιο έχει επισημάνει ότι έχει ακυρώσει τη βίζα εκατοντάδων, ίσως και χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων φοιτητών, επειδή ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες οι οποίες, όπως δήλωσε, αντιβαίνουν στις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών είναι η υποστήριξη προς τους Παλαιστίνιους και οι επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα σε υπόμνημα που έστειλε στα τέλη Μαΐου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών προς τις αμερικανικές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο ζήτησε να ξεκινήσουν επιπλέον έλεγχοι για όσους αιτούνται να λάβουν βίζα για να πάνε στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ για οποιονδήποτε λόγο. Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε ανοικτή αντιπαράθεση με το παλαιότερο και πιο πλούσιο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ σε πολλά μέτωπα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

