Η ισραηλινή αστυνομία έκοψε σήμερα το πρωί τη μετάδοση αρκετών ξένων πρακτορείων ειδήσεων που μετέδιδαν πληροφορίες από τα σημεία που επλήγησαν από την τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι τα πλάνα των ξένων πρακτορείων αποκαλύπτουν «ακριβείς τοποθεσίες» και χρησιμοποιούνται από το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera, η λειτουργία του οποίου έχει απαγορευτεί στο Ισραήλ από το περασμένο καλοκαίρι.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι μονάδες περιπολίας εστάλησαν προκειμένου να λάβουν μέτρα «εναντίον πρακτορείων ειδήσεων που χρησιμοποιούνται από το Al Jazeera για τη μετάδοση μη εξουσιοδοτημένου και παράνομου περιεχομένου».

Στα πλάνα που κοινοποιήθηκαν από το υπουργείο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ σχετικά με την επιχείρηση αυτή ένας αστυνομικός φαίνεται να διατάζει έναν εικονολήπτη να παραδώσει την κάμερά του.

Ο εικονολήπτης αντιστέκεται και ακούγεται να του λέει στα εβραϊκά: «Σε βλέπουν στο CNN, σε βλέπουν στο BBC, σε βλέπουν σε όλο τον κόσμο, οπότε ηρέμησε για ένα δευτερόλεπτο». Ο εικονολήπτης ζητά από τον αστυνομικό να μιλήσει με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας και προσθέτει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν άλλα κανάλια χρησιμοποιούν τα πλάνα του.

Η απόφαση ελήφθη «σύμφωνα με την πολιτική του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και υπό την οδηγία του Επιτρόπου της Αστυνομίας Ντάνι Λεβί», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο ίδιος ο Μπεν Γκβιρ μάλιστα, σε σύντομη δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, την οποία μετέδωσαν ζωντανά πριν από λίγα λεπτά το Al Jazeera Arabic και το Al Jazeera Mubasher, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει άρει την άδεια του Al Jazeera να μεταδίδει από το Ισραήλ, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί «απειλή» για την εθνική ασφάλεια.

Ζήτησε επίσης την ανάληψη αστυνομικής δράσης εναντίον όσων συλλαμβάνονται να παρακολουθούν το Al Jazeera στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία ξένων τηλεοπτικών συνεργείων μετά τη μετάδοση των πυραυλικών πληγμάτων στην περιοχή της Χάιφα, όπου μπαράζ ιρανικών επιθέσεων είχαν στόχο ευαίσθητες εγκαταστάσεις.

Ο Μπεν Γβιρ έχει δεσμευτεί να καταστείλει τα ξένα μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν τις τοποθεσίες που πλήττουν οι πύραυλοι του Ιράν.

«Οι μεταδόσεις που δείχνουν ακριβώς πού προσγειώνονται οι πύραυλοι στο Κράτος του Ισραήλ αποτελούν κίνδυνο για την κρατική ασφάλεια», δήλωσε από κάποιο σημείο που επλήγη στο Πέταχ Τίκβα την Τρίτη. «Περιμένω ότι όποιος το πράττει αυτό θα αντιμετωπίζεται ως βλάπτων την κρατική ασφάλεια».

Οι ισραηλινές αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τις τοποθεσίες που πλήττονται στην ισραηλινή επικράτεια υποστηρίζοντας ότι μπορούν να βοηθήσουν το Ιράν στην καλύτερη βαθμονόμηση των πυραύλων του.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει απαγορεύσει από τις αρχές Μαΐου 2024, στους δημοσιογράφους, τους παραγωγούς, τους εικονολήπτες και άλλους υπαλλήλους του Al Jazeera να εισέρχονται στη χώρα. Η Παλαιστινιακή Αρχή ακολούθησε το παράδειγμά του τον Ιανουάριο, ουσιαστικά απαγορεύοντας στο Al Jazeera την είσοδο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

