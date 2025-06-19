Το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τη Γερμανία να σεβαστεί την ελευθερία της έκφρασης για τις διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί την Γερμανία να σεβαστεί την ελευθερία της έκφρασης στην περίπτωση των διαδηλώσεων για τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε επιστολή του προς τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο επίτροπος αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Μάικλ Ο' Φλάχερτι εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς που επιβάλλει η Γερμανία στις διαδηλώσεις και για τις αναφορές που σχετίζονται με «υπερβολική αστυνομική βία κατά των διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων», ενώ προειδοποιεί επίσης «για κατάχρηση του ορισμού του αντισημιτισμού, για την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και της νόμιμης κριτικής, συμπεριλαμβανομένης αυτής προς το κράτος του Ισραήλ».

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι περιορισμοί στον πολιτικό διάλογο πρέπει να εφαρμόζονται μόνο εντός στενών ορίων. Η κριτική του επιτρόπου αναφερόταν συγκεκριμένα στις διαδηλώσεις στο Βερολίνο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως μια συγκέντρωση στις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους, οι αρχές περιόρισαν τις διαμαρτυρίες, ενώ κατά το παρελθόν πολλές διαδηλώσεις κατέληξαν σε βίαιες ταραχές, με τραυματίες τόσο μεταξύ των συμμετεχόντων όσο και των αστυνομικών.

Δήλωση του Μερτς που προκάλεσε αντιδράσεις

Παράλληλα, η δήλωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι το Ισραήλ «κάνει την βρώμικη δουλειά» για τους δυτικούς συμμάχους του στην περίπτωση του Ιράν προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό της Γερμανίας, ενώ βρίσκει στήριξη από την πλευρά του Ισραήλ.

«Ο πρωταρχικός στόχος σε αυτή την εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση είναι η αποκλιμάκωση και ο τόνος του καγκελάριου δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για την εξωτερική πολιτική 'Αντις Αχμέτοβιτς, ενώ από η αρμόδια των Πρασίνων για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής Ντέμπορα Ντούρινγκ χαρακτήρισε της δηλώσεις του κ. Μερτς «κυνικές και αναξιοπρεπείς».

Τον καγκελάριο υπερασπίστηκε, αντιθέτως, ο στενός συνεργάτης του και υπουργός καγκελαρίας Τόρστεν Φράι, ο οποίος σε συνέντευξή του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa δήλωσε ότι «αυτό που είπε ο καγκελάριος με τα λόγια του ήταν ότι δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον όλων μας ένα τρομοκρατικό καθεστώς όπως αυτό των μουλάδων του Ιράν να κατέχει πυρηνικά όπλα» και πρόσθεσε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα πυρηνικά όπλα: «Η τεχνολογία πυραύλων του Ιράν είναι επίσης τέτοια που οι πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς μπορούν να φθάσουν στόχους πολύ μεγάλου βεληνεκούς, ακόμη και στην Ευρώπη και για αυτό δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι τίποτα από αυτά δεν μας αφορά», επισήμανε ο κ. Φράι.

Την επίμαχη δήλωση του καγκελάριου χαιρέτισε όμως ο πρέσβης του Ισραήλ στο Βερολίνο Ρον Πρόσορ και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την «εκπεφρασμένη υποστήριξη» του Φρίντριχ Μερτς. «Ο καγκελάριος περιέγραψε με σαφήνεια την πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή με την επιλογή των λέξεών του», δήλωσε ο ισραηλινός διπλωμάτης στο dpa και τόνισε ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «στρέφεται φαινομενικά εναντίον του Ισραήλ, αλλά απειλεί και την ασφάλεια ολόκληρου του κόσμου». Οι πύραυλοι που πλήττουν αυτή τη στιγμή το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ, δήλωσε, «απειλούν επίσης το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο και η αλυσίδα εφοδιασμού του τρόμου πρέπει να σπάσει».





