Περίπου 150.000 Αφγανοί που είχαν καταφύγει στο Ιράν και το Πακιστάν έχουν επιστρέψει στη χώρα τους από τον Ιανουάριο, στη μεγάλη πλειονότητά τους με τη βία, προειδοποίησε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Μιλώντας από την Καμπούλ, ο εκπρόσωπός της στο Αφγανιστάν Αραφάτ Τζαμάλ προειδοποίησε ότι «ο ήδη υψηλός αριθμός επιστροφών φέτος είναι ανησυχητικός αν ληφθεί υπόψη η δριμύτητα του χειμώνα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρές χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας».

«Από την αρχή της χρονιάς, σχεδόν 150.000 Αφγανοί επέστρεψαν από το Ιράν και το Πακιστάν», τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Ο αριθμός αυτός είναι υψηλότερος από αυτόν που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο πέρυσι.

«Την περσινή χρονιά, την ίδια περίοδο, ήταν μόνον 98.000», ενώ ο αριθμός αυτός αυξήθηκε πιο έντονα στα τέλη του 2025, διευκρίνισε στο AFP εκπρόσωπος της UNHCR, ο Μπάμπαρ Μπάλοχ.

Η ανάγκη για επιστροφή

Το Πακιστάν και το Ιράν, που φιλοξενούν εκατομμύρια Αφγανούς οι οποίοι έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, τη φτώχεια ή κινδύνους για την ασφάλειά τους, στέλνουν πίσω μαζικά οικογένειες και μεμονωμένα πρόσωπα, τους περισσότερους από αυτούς αναγκαστικά, σύμφωνα με την UNHCR.

Σε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 2023, πέντε εκατομμύρια Αφγανοί, μεταξύ των οποίων ορισμένοι που είχαν εγκατασταθεί για χρόνια στο Πακιστάν ή το Ιράν, επέστρεψαν στο Αφγανιστάν. Μόνον το 2025, αυτοί ανέρχονταν σε 2,9 εκατομμύρια, σύμφωνα με την UNHCR.

«Η ταχύτητα και η έκταση αυτών των επιστροφών έχουν βυθίσει το Αφγανιστάν σε μια ακόμη πιο βαθιά κρίση, καθώς η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση, μία κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιδεινώνεται, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα κορίτσια, μια οικονομία που φθίνει και επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές», υπογράμμισε ο Τζαμάλ.

Δημοσκόπηση που έγινε από την UNHCR σε Αφγανούς που επέστρεψαν στη χώρα τους δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να βρουν δουλειά, ακόμη και άτυπη, και ότι πολλοί βρίσκονται χωρίς αναγνωριστικά έγγραφα.

«Ανησυχούμε βαθιά για τη βιωσιμότητα αυτών των επιστροφών. Καθώς το 5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θέλει να εγκαταλείψει ξανά το Αφγανιστάν, πάνω από 10% γνωρίζει ένα συγγενικό του πρόσωπο ή ένα μέλος της κοινότητάς του που έχει ήδη ξαναφύγει μετά την επιστροφή του», σημείωσε ο Τζαμάλ.

Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες φέτος θα είναι να υποστηρίξει την επανένταξη των Αφγανών αυτών που επιστρέφουν στην πατρίδα τους.

Για το 2026, η UNHCR χρειάζεται 216 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τους εσωτερικά εκτοπισμένους στο Αφγανιστάν, όπως και αυτούς που έχουν επιστρέψει στη χώρα. Το αίτημα αυτό έχει μέχρι στιγμής χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό μόνον 8%.

