Ένα 3ήμερο απίστευτης χλιδής και ανατολίτικης γοητείας έζησαν στο Μαρόκο οι ελίτ καλεσμένοι στον γάμο της κόρης του Αμερικανού επιχειρηματία και φιλάνθρωπου Ελιέζερ Σάινερ, μεγάλου δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ και στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αν και ούτε η νύφη ούτε ο γαμπρός είναι Μαροκινής καταγωγής και είναι Εβραίοι, ο γάμος έγινε στο εξωτικό Μαρακές, με επίλεκτους καλεσμένους από τον μαροκινό και αμερικανικό πολιτικό, οικονομικό και καλλιτεχνικό χώρο.

🇲🇦🇺🇸🇷🇺| Le mariage VIP qui a suscité la curiosité à Marrakech : un donateur de Donald Trump, un proche de Poutine, dizaines de jets privés, centaines d'invités venus des 4 coins du monde, hôtel privatisé ..



Le mariage de la fille d'un homme d'affaires américain, proche donateur… pic.twitter.com/rqbX2eeZdW — Morocco Intel (@MoroccoIntel) February 13, 2026

Οι εκδηλώσεις και τα πάρτι είχαν έντονο ανατολίτικο χαρακτήρα, με πολλούς ξένους καλεσμένους να φορούν παραδοσιακές ενδυμασίες, ειδικά καφτάνια για τις γυναίκες

Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στο Παλάτι Ελ Μπαντί και οι γαμήλιοι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, σε ένα exclusive τουριστικό θέρετρο στο Παλμεράι.

Ο γάμος έγινε σύμφωνα με την μαροκινή εβραϊκή παράδοση - παρευρέθηκε και ο Αρχιραβίνος της Ρωσίας και φίλος του Πούτιν – ενώ στην τελετή διαβάστηκε και μια προσευχή ευλογίας στα αραβικά, αφιερωμένη στον Βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ', στον Κληρονόμο του Θρόνου Μουλάι Χασάν και στην βασιλική οικογένεια.

Ελάχιστα βίντεο και φωτογραφίες έχουν διαρρεύσει από τον γάμο, καθώς η οικογένεια Σάινερ επέβαλε αυστηρή απαγόρευση στη λήψη από τους καλεσμένους και μέσα ενημέρωσης.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.