Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που αεροπλάνο της British Airways χτυπήθηκε από κεραυνό.

Ο κεραυνός χτύπησε το αεροσκάφος καθώς κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Χίθροου από τη Στουτγάρδη το απόγευμα της Κυριακής.

Βίντεο της Daily Mail από τη στιγμή που ο κεραυνός χτυπά το αεροσκάφος:

British Airways plane in URGENT diversion after being struck by LIGHTNING pic.twitter.com/3dCQapqq25 — Daily Mail Online (@MailOnline) July 8, 2024

Η πτήση αναχώρησε από τη Γερμανία λίγο μετά τη 13:00 τοπική ώρα (12:00 BST) και επρόκειτο να προσγειωθεί στο Χίθροου στις 13:40.

Όμως ο κακός καιρός ανάγκασε τους πιλότους να εκτρέψουν προς το Γκάτγουικ, όπου οι επιβάτες έφτασαν γύρω στις 14:00 πριν οδηγηθούν στο Χίθροου.

«Ήταν σοκαριστικό», δήλωσε ένας επιβάτης, ονόματι Jeco, στην εφημερίδα «The Sun», λέγοντας ότι το «πλήρωμα της British Airways ήταν καταπληκτικό» στον τρόπο διαχείρισης της έκτακτης κατάστασης.

Εκπρόσωπος της British Airways επιβεβαίωσε, όπως μεταδίδει η Daily Mail ότι η πτήση «BA919 εκτράπηκε προς το Γκάτγουικ», λόγω «καιρικών συνθηκών».

Τα χτυπήματα κεραυνού στις πτήσεις είναι πολύ συνηθισμένα και συνήθως είναι ακίνδυνα. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα περισσότερα αεροπλάνα δέχονται χτυπήματα από κεραυνό μία ή δύο φορές το χρόνο.

