Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 αγνοούνται αφού οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν κατολίσθηση σε ένα χρυσωρυχείο, στο νησί Κελέβη της Ινδονησίας και η συνεχιζόμενη κακοκαιρία δυσχεραίνει τις προσπάθειες διάσωσης, σύμφωνα με τις αρχές.

Από την κατολίσθηση, το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Σουβάνα της επαρχίας Γκοροντάλο, σκοτώθηκαν εργαζόμενοι στο παράνομο ορυχείο και κάτοικοι του γειτονικού χωριού, ανέφερε ο Χεριγάντο, ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης Μπασάρνας. «Έχουμε αναπτύξει 164 διασώστες, αστυνομικούς και στρατιώτες, αναζητώντας τους αγνοούμενους», σημείωσε.

Νωρίτερα, η υπηρεσία του ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 αγνοούνταν, όμως στη συνέχεια αναθεώρησε αυτούς τους αριθμούς.

Το απόγευμα, αφού έπεσε το σκοτάδι, οι διασώστες διέκοψαν το έργο τους επειδή η σφοδρή βροχόπτωση συνεχιζόταν. Οι διασώστες χρειάστηκε να περπατήσουν περίπου 20 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σημείο της κατολίσθησης, καθώς ο δρόμος είχε καλυφθεί με ένα παχύ στρώμα λάσπης. «Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε εκσκαφέα, αν είναι εφικτό», πρόσθεσε ο Χεριγιάντο.

Φωτογραφίες του χωριού, που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία δείχνουν ισοπεδωμένα σπίτια. Από την κατολίσθηση καταστράφηκε επίσης μια γέφυρα. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η βροχή θα συνεχιστεί σήμερα και αύριο στην επαρχία Γκοροντάλο και ζήτησαν από τους κατοίκους να είναι σε επαγρύπνηση.

Τον Μάιο, από πλημμύρες και κατολισθήσεις σκοτώθηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι στη Δυτική Σουμάτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

